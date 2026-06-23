«Норебо» расширило географию

Петербургская «Арктик Шиппинг» (входит в холдинг «Норебо» Виталия Орлова) купила судоходную компанию «Дальрифер», специализирующуюся на перевозке рефрижераторных грузов в Японском, Охотском и Беринговом морях. Это вторая сделка «Арктик Шиппинг» за два последних месяца. В конце мая господин Орлов приобрел у супруги губернатора Приморья фирму «Берег надежды», занимающуюся сдачей в аренду морских судов и оборудования. Эксперты оценивают стоимость нового актива в пределах от 600 до 800 млн рублей, отмечая, что в условиях дорогого фрахта и ограниченной доступности специализированного флота сделка снизит для «Норебо» зависимость от внешних перевозчиков и позволит удерживать больше маржи внутри группы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Траулер у причала береговой рыбоперерабатывающей фабрики , входящей в состав холдинга Norebo

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Траулер у причала береговой рыбоперерабатывающей фабрики , входящей в состав холдинга Norebo

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

ООО «Арктик Шиппинг» (входит в холдинг «Норебо»)— морская логистическая компания, работающая в Северо-Западном промысловом регионе, включая северную и центрально-восточную Атлантику и юго-восток Тихого океана. Флот фирмы включает пять рефрижераторных судов: «Арктик Спирит», «Беломорье», «Канопус», «Принцесса Арктики» и «Сириус». Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», конечным бенефициаром компании через ООО «Ладога» является Виталий Орлов. Выручка «Арктик Шиппинг» в 2025 году в сравнении с 2024-м снизилась с 1,6 млрд рублей до 1,1 млрд рублей. Чистая прибыль год к году сменилась убытком: 275 млн в 2024 году против минус 184 млн рублей в 2025-м.

ООО «Дальневосточная рефрижераторная компания» (ООО «Дальрифер») зарегистрировано во Владивостоке. На балансе у фирмы пять судов: «Сароник Бриз», «Капитан Пряха» «Антон Гурин», «Капитан Кириченко» и «Коммунары Николаева», грузоподъемностью от 1500 до 5000 тонн. Все рефрижераторы оснащены оборудованием для погрузки с рыбопромысловых и перерабатывающих судов в условиях открытого моря. Годовой грузооборот «Дальрифера» превышает 200 тыс. тонн.

Согласно финотчетности компании, единственным ее владельцем до продажи являлся Сергей Саксин. У господина Саксина, наряду с супругой действующего губернатора Приморского края Олега Кожемяко Ириной Герасименко и Ольгой Кравченко, которую СМИ называют сестрой главы Приморья, также была доля в фирме «Берег надежды», купленной «Арктик Шиппинг» в мае этого года. По итогам 2025 года «Дальрифер» смогла заработать 1,5 млрд рублей против 1,7 млрд рублей в 2024 году. Чистая прибыль также снизилась с 99 млн рублей в 2024-м до 4 млн рублей в 2025 году.

В структуре «Норебо» сделку оставили без комментариев.

Оценивать стоимость приобретения актива без раскрытия долговой нагрузки и технического состояния флота было бы некорректно, говорит руководитель отдела финансового и управленческого консалтинга Института проблем предпринимательства Евгений Гуляев, но речь, скорее всего, может идти о сумме порядка сотен миллионов рублей.

По мнению гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, стоимость 100% «Дальрифера» могла составить от 600 до 800 млн рублей, при этом верхняя граница может приблизиться к 1 млрд рублей, если суда недавно прошли дорогие ремонты, не имеют существенных обременений, а вместе с компанией покупатель получает устойчивые контракты и оборотный капитал.

Евгений Гуляев добавляет, что для «Норебо» это прежде всего покупка контроля над критической частью цепочки — рефрижераторной логистикой на Дальнем Востоке. В условиях дорогого фрахта и ограниченной доступности специализированного флота это снижает зависимость от внешних перевозчиков и позволяет удерживать больше маржи внутри группы.

С ним соглашается Михаил Бурмистров, отмечая, что для «Норебо» актив ценен, прежде всего, как полноценная логистическая платформа: пять судов, маршруты, клиентская база, отработанная перегрузка в открытом море и грузопоток свыше 200 тыс. тонн в год. Флот «Арктик Шиппинг» фактически удваивается с пяти до десяти рефрижераторов, а география дополняется Японским, Охотским и Беринговым морями. Собственная рыбная продукция обеспечивает судам базовый груз, а сторонние клиенты позволяют сгладить сезонность. Группа меньше зависит от внешних перевозчиков, лучше контролирует сроки вывоза продукции и оставляет внутри часть логистической маржи.

Главный риск — возраст судов: они построены в 1988–1996 годах. Если ремонтные расходы удастся удержать под контролем и не потребуется внеплановая модернизация, то сделка позволит обеспечить масштабный синергетический эффект и срок окупаемости не превысит 4–5 лет, говорит аналитик.

Владимир Колодчук