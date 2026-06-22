Пассажиры подавшего сигнал бедствия Boeing вылетели из Махачкалы в Москву

Рейс DP-856 Гюмри — Москва вылетел из Махачкалы в столицу, сообщили в пресс-службе авиакомпании «Победа». Для выполнения полета задействовали резервное воздушное судно. Ранее выполнявший рейс самолет подал сигнал бедствия и приземлился в Дагестане.

Рейс вылетел в 16:39 мск. Пассажиры прошли пограничный контроль в аэропорту Махачкалы, рассказали в авиакомпании. Там подчеркнули, что экипаж действовал строго по инструкции. Посадка выполнена в штатном режиме, воздушное судно самостоятельно зарулило на стоянку, отметили в пресс-службе.

Сегодня днем самолет Boeing 737, летевший по маршруту Гюмри — Москва, подал сигнал бедствия, после чего приземлился на запасном аэродроме в аэропорту Махачкалы. По предварительным данным СКР, самолет совершил вынужденную посадку из-за ошибочного срабатывания датчика разгерметизации. Никто из пассажиров не пострадал.