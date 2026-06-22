Летевший из Гюмри в Москву Boeing 737 подал сигнал бедствия

Самолет Boeing 737, летевший по маршруту Гюмри — Москва, подал сигнал бедствия, свидетельствуют данные Flightradar. Воздушное судно начало снижаться. Судя по онлайн-табло, его перенаправили в аэропорт Махачкалы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Самолет вылетел из аэропорта Гюмри в 11:24 мск. Чуть менее чем через час полета он подал сигнал бедствия над Дагестаном и снизился до высоты 3 тыс. м. Telegram-канал Shot пишет, что рейс выполняет авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот»).