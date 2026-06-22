Подавший сигнал бедствия Boeing 737 сел в аэропорту Махачкалы

Самолет Boeing 737 авиакомпании «Победа», летевший по маршруту Гюмри — Москва, успешно сел в аэропорту Махачкалы после подачи сигнала бедствия. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Сейчас специалисты проводят оценку технического состояния воздушного судна. Причину вынужденной посадки в пресс-службе не уточнили.

Самолет вылетел из аэропорта Гюмри в 11:24 мск. Чуть менее чем через час полета он подал сигнал бедствия над Дагестаном и снизился до высоты 3 тыс. м.