СКР назвал сбой датчика разгерметизации причиной посадки Boeing 737 в Махачкале

Самолет Boeing 737 совершил вынужденную посадку в аэропорту Махачкалы, предварительно, из-за ошибочного срабатывания датчика разгерметизации. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

В ведомстве отметили, что никто из пассажиров не пострадал. Махачкалинский следственный отдел ведомства начал доследственную проверку инцидента. Устанавливаются причины и условия произошедшего.

Самолет Boeing 737 авиакомпании «Победа» летел по маршруту Гюмри — Москва. Воздушное судно вылетело из аэропорта Гюмри около 11:20 мск. Чуть менее чем через час полета он подал сигнал бедствия над Дагестаном и снизился до высоты 3 тыс. м. О посадке в Махачкале сообщила пресс-служба компании.