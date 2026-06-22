Банк России зафиксировал охлаждение потребительского рынка на Ставрополье

Майское снижение покупательской активности на юге России, рост кредитного портфеля Ставрополья до 255 млрд руб. и благоприятное состояние озимых культур — таковы ключевые тенденции регионального обзора Банка России, опубликованного в июне 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Центробанк России зафиксировал снижение потребительской активности жителей южного макрорегиона в мае текущего года. Соответствующие данные содержатся в июньском выпуске доклада «Региональная экономика», в котором регулятор анализирует хозяйственное положение субъектов страны, в том числе Ставропольского края.

По информации местных торговых сетей, посещаемость магазинов и торговых центров заметно сократилась. Наиболее ощутимо просел спрос на дорогостоящие товарные категории: бытовую технику, мебель и электронику. Параллельно снизился интерес покупателей к одежде и обуви.

Иначе складывается картина в сфере розничного кредитования — здесь наблюдается поступательное восстановление. К 1 мая 2026 года совокупный портфель потребительских займов жителей региона достиг 255 млрд руб. Крупный бизнес при этом демонстрирует ещё более выраженную динамику: в первом квартале объем корпоративных заимствований вырос почти в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Агропромышленный сектор края, судя по докладу, входит в сезон с оптимистичным настроем. Состояние озимых культур в мае оказалось лучше прошлогодних показателей, а опасения относительно гибели посевов из-за зимних морозов не подтвердились. Помимо этого, местные сельхозпроизводители планомерно расширяют площади под экспортно ориентированными бобовыми культурами — горохом, нутом, чечевицей и соей. Эти растения обладают высокой засухоустойчивостью и одновременно выполняют агрономическую функцию: обогащают почву перед последующим севом пшеницы или подсолнечника.

Туристическая отрасль демонстрирует неоднородные результаты в разных точках макрорегиона. В апреле–мае общий поток гостей несколько сократился — сказались сжатые майские праздники и нетипично прохладная погода. Тем не менее Кавказские Минеральные Воды сохраняют устойчивый интерес у путешественников.

Власти Ставропольского края рассчитывают завершить до конца года возведение 32 туристических объектов. Ввод этих мощностей позволит дополнительно разместить около 9 тыс. гостей и обеспечит работой свыше 3 тыс. человек, что существенно укрепит инфраструктурный потенциал региона в сфере внутреннего туризма.

Станислав Маслаков