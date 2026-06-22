В Ставрополе директора образовательного учреждения осудили за превышение полномочий

Ленинский районный суд Ставрополя осудил директора учреждений дополнительного образования за превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Установлено, что директор, чтобы избежать увольнения сотрудников и не допустить негативной оценки, дала указания главному бухгалтеру и ее заместителю написать заявления на совмещение должности «ведущий бухгалтер» на 0,5 ставки заработной платы для получения ими дополнительных выплат. Впоследствии фигурант подписала приказы «О доплате компенсационного характера», чем причинила ущерб министерству образования Ставропольского края на сумму свыше 445 тыс. руб.

Приговором осужденной назначено 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком и запретом занимать административные должности. Приговор суда в законную силу не вступил.

Константин Соловьев