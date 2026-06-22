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В Таганроге на пожаре погиб 80-летний пенсионер

В Таганроге при пожаре на улице Ленина погиб 80-летний пенсионер. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Происшествие случилось 20 июня. Во время пожара в доме также находилась 75-летняя женщина — с травмами ее доставили в больницу. По предварительному заключению дознавателя МЧС России, возгорание произошло из-за аварийного пожароопасного режима работы электрооборудования.

К ликвидации пожара на площади 120 кв. м привлекли 12 огнеборцев и три единицы техники.

Константин Соловьев

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