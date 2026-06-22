На Дону дорогу в Октябрьском районе отремонтировали за 36,5 млн рублей

В Октябрьском районе завершили досрочный ремонт участка региональной дороги «Магистраль «Дон» — поселок Каменоломни» протяженностью 2,2 км. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Работы проводились на отрезке 7100 — 9300 км и стоили 36,5 млн руб. Подрядчик — ООО «Дорремстрой» — должен был сдать объект к 30 сентября 2026 года. На участке уложили выравнивающий слой дорожного полотна и новое покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, укрепили обочины и нанесли горизонтальную разметку.

Константин Соловьев