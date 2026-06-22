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К 2030 году на каспийском побережье Дагестана построят пятизвездочный комплекс

Cosmos Hotel Group и застройщик «Элегант Девелопер» подписали соглашение о строительстве пятизвездочного курортного комплекса в Дербентском районе Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Инвестором и застройщиком комплекса выступает «Элегант Девелопер». Будущий отель рассчитан на 758 номеров. В составе курорта предусмотрены SPA-центр, открытый бассейн с термальной водой, лобби-бар и рестораны суммарно на 800 посадочных мест, детский клуб, спортивный зал, конференц-залы, а также собственный благоустроенный пляж. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2030 год.

Комплекс расположится на первой береговой линии протяженностью 250 метров вблизи населенного пункта Хазар.

Константин Соловьев

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