В аэропортах Ставрополья задержаны 19 рейсов после атаки дронов

В понедельник, 22 июня, в аэропортах Ставрополя и Минеральных Вод зафиксированы массовые задержки и отмены рейсов. По данным онлайн-табло по московскому времени, задерживаются 19 самолетов, ещё два рейса отменены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В аэропорту Минеральных Вод задерживаются четыре вылета и 12 прилетов. Пассажиры не могут своевременно вылететь в Бодрум, Москву и Анталью. Два рейса в Москву отменены. Среди задержанных входящих рейсов — борта из Стамбула, Омска, Новосибирска, Санкт-Петербурга и ряда других городов.

В аэропорту Ставрополя задержан один вылет в Москву и два прилета — из Санкт-Петербурга и столицы. Отменены рейсы в Москву (SU 1367) и из Москвы (SU 1366).

Причиной сбоев стали ограничения в столичных аэропортах. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 22 июня над городом и в его окрестностях были сбиты несколько десятков беспилотников.

Мария Хоперская