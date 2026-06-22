ООО «ЧМНГ» заплатит ростовскому «Черноморнефтегаз» 48,1 млн рублей за газ

Арбитражный суд Ростовской области решил взыскать с ООО «Южный горнометаллургический комплекс Донецк» («ЮГМК Донецк», ДНР) в пользу ООО «Черноморнефтегаз» («ЧМНГ», Ростов-на-Дону) более 48,1 млн руб. за поставку газа. Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, газ поставлялся ответчику с 1 ноября по 31 декабря 2025 на сумму 48,1 млн руб., что подтверждено документами, подписанными представителями «ЮГМП Донецк». Однако оплату поставленного газа за спорный период в полном объеме ответчик не произвел.

На основании этого иск «Черноморнефтегаз» был удовлетворен.

По данным портала kartoteka.ru, ООО «ЧМНГ» зарегистрировано в Ростове 28 апреля 2023 года. Основной вид деятельности — распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям. Гендиректором является Валерий Братков. Размер уставного капитала составляет 198 тыс. руб.

ООО «ЮГМП Донецк» образовано 15 ноября 2022 года в Донецке ДНР. Компания занимается производством сортового горячекатаного проката и катанки. Управляющей организацией выступает ООО «Союзметаллсервис» (Москва). Уставный капитал составляет 10 тыс. руб.

Наталья Белоштейн