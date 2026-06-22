«Акрон» вдвое увеличит выпуск нитрата кальция на новгородском предприятии

Группа «Акрон» запустила вторую установку по производству нитрата кальция на своей площадке в Великом Новгороде, с вводом которой суммарная мощность производства кальциевой селитры составит 300 тыс. тонн в год. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба группы. Кроме этого на производстве завершена модернизация первой установки, запущенной в 2022 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Акрон» вдвое увеличит выпуск нитрата кальция в Великом Новгороде

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ «Акрон» вдвое увеличит выпуск нитрата кальция в Великом Новгороде

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

C запуском второй установки выпуск нитрата кальция увеличится в два раза, уточняют в компании. В рамках реализации проекта введено в эксплуатацию более 70 единиц оборудования, включая электроподстанцию системы оборотного водоснабжения. Объем инвестиций составил 3,5 млрд рублей, создано более 60 рабочих мест.

«Акрон» производит нитрат кальция и нитрат кальция с бором. С момента пуска производства в 2022 году общий объем выпущенного на площадке в Великом Новгороде нитрата кальция превысил 470 тыс. тонн. Нитрат кальция — удобрение, которое широко применяется в сельском хозяйстве. Он увеличивает лежкость плодов, улучшает товарный вид растений и предотвращает заболевания, связанные с дефицитом кальция.

Александра Тен