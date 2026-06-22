Восток Крыма остался без электроэнергии из-за аварии на сетях

На востоке Крымского полуострова нарушено электроснабжение. Причиной стали повреждения электросетей, сообщило «Крымэнерго».

Специалисты ведут аварийно-восстановительные работы. Электроснабжение планируется восстановить сегодня к 17:00 мск, добавили на госпредприятии.

В ночь на 21 июня ВСУ атаковали Крымский полуостров. Удары были нанесены в том числе по нефтяному терминалу и другим объектам энергетической инфраструктуры. В Крыму ввели графики ограничения потребления электроэнергии. Власти Крыма попросили жителей временно сократить потребление электроэнергии на время ликвидации аварии в энергосистеме полуострова. Жителям рекомендовано выключить кондиционеры и другие избыточные электроприборы.

Подробности — в материале «Ъ» «Удар по полуострову».