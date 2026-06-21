Удар по полуострову

Следственный комитет России (СКР) возбудил дело о теракте по факту воздушной атаки ВСУ на Крымский полуостров, предпринятой в ночь на 21 июня. Удары были нанесены в том числе по парому на Керченской переправе, нефтяному терминалу и ряду других объектов энергетической инфраструктуры. По сообщениям властей, четыре человека погибли и еще 28 получили ранения. Среди пострадавших есть дети. Несколько районов полуострова временно оказались без электричества и водоснабжения. Утром в регионе объявили о прекращении продажи топлива физическим и юридическим лицам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия удара по Керчи

Фото: Reuters Последствия удара по Керчи

Фото: Reuters

В Минобороны РФ сообщили, что ночью над Крымом и другими регионами страны сбили 239 беспилотников.

По информации главы Крыма Сергея Аксенова, в результате налета вражеских БПЛА на Керченский полуостров четыре человека погибли и еще 28 получили ранения. Конкретизировать эту информацию глава региона не стал, лишь уточнил, что это были гражданские лица.

Как рассказали “Ъ” в крымском минздраве, 14 человек госпитализированы в больницу. Среди них двое детей, они в тяжелом состоянии.

В региональном оперштабе Краснодарского края сообщили, что ночью в Темрюкском районе Кубани украинские беспилотники атаковали паром «Панагия» на Керченской переправе, а также о пожаре на нефтяном терминале в поселке Чушка. По словам чиновников, один человек погиб и еще один пострадал.

СКР возбудил дело о теракте (ст. 205 УК РФ) «в связи с атакой вооруженных формирований Украины на Керченский полуостров Республики Крым». «Следственный комитет России устанавливает детали совершенного преступления и конкретных лиц, причастных к произошедшему»,— сообщили в ведомстве.

Паромные перевозки через Керченский пролив остановили. Учитывая, что на данный момент проезд по Крымскому мосту для большегрузного транспорта запрещен, водителям остается сухопутный маршрут по трассе Р-280.

Оператор пассажирских ж/д-перевозок в Крым «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ) сообщил о задержке 11 поездов в сообщении с полуостровом. К середине дня их количество уменьшилось вдвое.

Также власти Крыма объявили утром о прекращении продажи топлива на автозаправках.

«Сегодня, 21 июня, с 9:00 на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо будет отпускаться только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым… Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации»,— заявил в своем Telegram-канале глава РК Сергей Аксенов.

Аналогичное решение приняли и власти Севастополя. По словам его губернатора Михаила Развожаева, ВСУ атаковали город несколько раз. Утром один из БПЛА был подавлен силами РЭБ и упал на крышу многоквартирного жилого дома в центральном районе, но не взорвался. Среди мирных граждан никто не пострадал. Чрезвычайные службы оцепили территорию и эвакуировали жильцов, беспилотник вывезли на полигон и уничтожили.

А во время следующего налета беспилотников обломки одного из них упали на крышу яхт-клуба, спровоцировав пожар.

Также после ночных атак ВСУ в Крыму и Севастополе возник дефицит электроэнергии и воды.

По словам господина Развожаева, аварийные отключения происходили утром в воскресенье. В Крыму без света остались южная, северо-западная и центральная части. Это, в свою очередь, спровоцировало отключение нескольких насосных станций, подававших воду. Советник главы РК Олег Крючков призвал крымчан отключить избыточные электроприборы, в том числе кондиционеры, на время ликвидации аварии в электросетях. Власти ввели графики ограничения потребления электроэнергии.

Александр Дремлюгин, Симферополь