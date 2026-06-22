В Новочеркасске построят школу на 200 мест и восемь жилых домов

В Новочеркасске реализуются два проекта комплексного развития территорий. Об этом сообщили «Домостройдон.ру» со ссылкой на министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергея Куца.

Договор о КРТ в переулке Спасском между АО ДОМ.РФ и застройщиком ООО «Вертикаль» заключен 27 сентября 2023 года. Общая площадь территории составляет 18,8 гектара, в настоящее время ведётся проектирование.

Согласно утвержденной документации по планировке, на участке предусмотрены восемь четырёхэтажных многоквартирных домов, общеобразовательная школа на 200 мест с максимальной площадью 5 тысяч квадратных метров, торговый центр площадью 1,7 тысячи квадратных метров, физкультурно-оздоровительный центр площадью 1,7 тысячи квадратных метров, а также объекты инженерной и транспортной инфраструктуры. Окончательные технико-экономические показатели будут сформированы на стадии проектной и рабочей документации, уточнил министр.

Второй проект касается нежилой застройки. По словам Куца, 26 августа 2025 года по инициативе городской администрации заключён договор о КРТ применительно к участку на улице Молодежной, 33 площадью 7 169 квадратных метров.

Мария Хоперская