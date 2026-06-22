Стармер анонсировал выборы нового главы лейбористов

Выборы нового главы правящей Лейбористской партии в Великобритании начнутся 9 июля. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Сегодня он объявил об отставке. С 9 по 16 июля будут собираться заявки от кандидатов на пост главы партии, после будут выборы, их итоги подведут до 1 сентября.

«Я попрошу Национальный исполнительный комитет Лейбористской партии составить график, согласно которому выдвижение кандидатов начнется 9 июля и завершится к летнему перерыву (в работе парламента.— “Ъ”)... Это обеспечит, что новый лидер будет избран до возобновления работы парламента в сентябре»,— сказал господин Стармер на Даунинг-стрит. Премьер отметил, что останется на посту до завершения выборов и обеспечит «упорядоченную передачу власти».

В СМИ основным кандидатом на пост нового лидера партии и главы кабинета называют Энди Бернема. Политик выиграл на довыборах в парламент, прошедших в округе Мейкерфилд. Накануне The Guardian со ссылкой на источники писала, что главный секретарь премьер-министра Даррен Джонс встретился с членом команды Энди Бернема Луизой Хейг. Господин Бернем уже дважды баллотировался в лидеры партии. В 2010 году он занял четвертое место, а в 2015 году — второе.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Кир Стармер не сдается без боя».