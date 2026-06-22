Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об отставке

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что уйдет в отставку. По его словам, он продолжит занимать пост главы правительства до партийных выборов и, как следствие, назначения нового премьер-министра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jaimi Joy / Reuters Фото: Jaimi Joy / Reuters

На специальной пресс-конференции Кир Стармер пояснил, что уходит с поста Лейбористской партии. Это не дает ему возможность оставаться на посту главы правительства. Прием заявок от кандидатов на пост главы партии будет проходить с 9 по 16 июля. Кир Стармер в них участвовать не будет. Новый лидер партии будет определен к 1 сентября.

Кир Стармер заявил, что услышал ответ однопартийцев на вопрос, подходит ли он для того, чтобы возглавлять партию на всеобщих парламентских выборах (они должны пройти не позднее августа 2029 года). «Я принимаю этот ответ с благодарностью», — сказал он. — Именно поэтому я уйду в отставку с поста лидера Лейбористской партии. Сегодня утром я поговорил с Его Величеством Королем, чтобы сообщить ему о своем решении».

Положение господина Стармера пошатнулось после возвращения в парламент его главного внутрипартийного соперника, бывшего мэра Большого Манчестера Энди Бернема, который в июне выиграл довыборы в Палату общин в округе Мейкерфилд. По данным британских СМИ, господин Бернем уже заручился поддержкой около 300 депутатов-лейбористов, что гарантирует ему победу в случае борьбы за лидерство. Уход Кира Стармера стал неизбежен после того, как он лишился поддержки ключевых министров, включая министра иностранных дел Иветт Купер, о чем на прошлой неделе сообщил Sky News.

О попытках премьера остаться у власти — в материале «Ъ» «Кир Стармер не сдается без боя».