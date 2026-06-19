Соперник Стармера Бернем выиграл на довыборах в британский парламент

Мэр Большого Манчестера, лейборист Энди Бернем выиграл на довыборах в парламент, которые проводились в округе Мейкерфилд. Согласно результатам голосования, господин Бернем набирает 24,9 тыс. голосов (около 55%) и становится депутатом от Мейкерфилда в Палате общин (нижней палате парламента).

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Фото: Temilade AdelajaвЂЁ / Reuters Энди Бернем

Фото: Temilade AdelajaвЂЁ / Reuters

«Я говорю своей партии: это последний шанс на перемены... Второго шанса не будет. Но сейчас, благодаря сегодняшнему результату, у нас есть шанс построить новую политику»,— прокомментировал господин Бернем свою победу. По данным СМИ, лейборист — основной соперник премьер-министра Кира Стармера, чья политика в последнее время подвергается критике.

Согласно опросам, результаты которых приводит Reuters, 56-летний Энди Бернем — самый популярный политик Лейбористской партии. При этом за господина Стармера голосует рекордно низкое количество респондентов за всю историю ведения социальных опросов. После поражения лейбористов на местных выборах в прошлом месяце около четверти депутатов из партии призвали Кира Стармера уйти в отставку, а депутат от Мейкерфилда Джош Саймонс уступил мандат господину Бернему.

Энди Бернем уже дважды баллотировался в лидеры партии. В 2010 году он занял четвертое место, а в 2015 году — второе, вслед за Джереми Корбином. После избрания в Палату общин для выдвижения на выборы главы партии ему нужно будет собрать подписи 81 депутата из фракции лейбористов.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Кир Стармер не сдается без боя».