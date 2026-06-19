Соперник Стармера Бернем выиграл на довыборах в британский парламент
Мэр Большого Манчестера, лейборист Энди Бернем выиграл на довыборах в парламент, которые проводились в округе Мейкерфилд. Согласно результатам голосования, господин Бернем набирает 24,9 тыс. голосов (около 55%) и становится депутатом от Мейкерфилда в Палате общин (нижней палате парламента).
Энди Бернем
Фото: Temilade AdelajaвЂЁ / Reuters
«Я говорю своей партии: это последний шанс на перемены... Второго шанса не будет. Но сейчас, благодаря сегодняшнему результату, у нас есть шанс построить новую политику»,— прокомментировал господин Бернем свою победу. По данным СМИ, лейборист — основной соперник премьер-министра Кира Стармера, чья политика в последнее время подвергается критике.
Согласно опросам, результаты которых приводит Reuters, 56-летний Энди Бернем — самый популярный политик Лейбористской партии. При этом за господина Стармера голосует рекордно низкое количество респондентов за всю историю ведения социальных опросов. После поражения лейбористов на местных выборах в прошлом месяце около четверти депутатов из партии призвали Кира Стармера уйти в отставку, а депутат от Мейкерфилда Джош Саймонс уступил мандат господину Бернему.
Энди Бернем уже дважды баллотировался в лидеры партии. В 2010 году он занял четвертое место, а в 2015 году — второе, вслед за Джереми Корбином. После избрания в Палату общин для выдвижения на выборы главы партии ему нужно будет собрать подписи 81 депутата из фракции лейбористов.
Подробнее читайте в материале «Ъ» «Кир Стармер не сдается без боя».
Победа Энди Бернема на довыборах происходит на фоне общего кризиса в Лейбористской партии Великобритании, которая находится у власти всего 14 месяцев. Рейтинги партии и лично премьер-министра Кира Стармера значительно снизились, что привело к призывам к его отставке со стороны однопартийцев.
Кир Стармер столкнулся с критикой из-за череды скандалов, включая «файлы Эпштейна», затронувшие назначенного им посла в США Питера Мандельсона, а также отставку вице-премьера Анджелы Райнер по налоговому делу. В ноябре 2025 года сообщалось о внутрипартийном заговоре с целью смещения Стармера. На его место рассматриваются несколько кандидатур, в том числе и Энди Бернем, и Анджела Райнер.
Кризис углубился после провала лейбористов на муниципальных выборах в мае 2026 года, когда партия потеряла более 1,5 тыс. мандатов. Эти результаты, наряду с общим недовольством управлением страной и ростом популярности националистской партии Reform UK, укрепили позиции противников Стармера внутри партии. Ранее лейбористы победили на довыборах в двух округах в феврале 2024 года, что тогда расценивалось как предвестник их победы на парламентских выборах.