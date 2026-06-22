В аварии в Цимлянском районе погибли два человека, еще один пострадал. ДТП произошло вечером 21 июня на автодороге «Шахты — Цимлянск — Суровикино», сообщили в госавтоинспекции Ростовской области.

По предварительным данным, 35-летний водитель «ВАЗ 211540» при попытке обгона выехал на встречную полосу где столкнулся с проезжавшим Hyundai. Им управлял 31-летний водитель.

В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя скончались на месте. Пассажир 30-летний пассажир с травмами госпитализирован в медицинское учреждение.

Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Мария Хоперская