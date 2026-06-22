ККС Ростовской области рассмотрит прекращение отставки нескольких судей

Квалификационная коллегия судей (ККС) Ростовской области 26 июня рассмотрит вопросы прекращения отставки и полномочий нескольких судей. Информация об этом содержится в предварительной повестке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Отставку планируют прекратить мировому судье судебного участка №3 Пролетарского района Ростова-на-Дону Галине Сорокиной. Основанием послужило несоблюдение запретов и ограничений, предусмотренных законом «О статусе судей в РФ». Прекращение отставки означает лишение бывшего судьи почётного статуса, всех социальных и материальных льгот, включая ежемесячное пожизненное содержание, а также гарантий личной неприкосновенности.

Помимо этого, коллегия рассмотрит заявления о добровольном прекращении полномочий трех судей. Судья Ростовского областного суда Герман Жильцов подал соответствующее заявление самостоятельно. С аналогичными обращениями в ККС обратились судья Ремонтненского районного суда Ростовской области Владимир Шафоростов и мировой судья судебного участка №6 Первомайского судебного района Ростова-на-Дону Инна Стребокова.

Мария Хоперская