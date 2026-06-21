Sky: глава МИД Великобритании попросила Стармера уйти в отставку
Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер вновь потребовала от премьер-министра Кира Стармера уйти в отставку. Как сообщают источники телеканала Sky News, разговор между ними состоялся в выходные.
Фото: Peter Macdiarmid / Pool / Reuters
Помимо главы МИДа, с подобной рекомендацией к премьеру обратилась и министр внутренних дел Шабана Махмуд. Согласно информации издания The Observer, число депутатов Лейбористской партии, требующих отставки Стармера, превысило 100 человек.
Сейчас поддержку премьеру оказывают лишь его семья и близкие друзья. По данным The Observer, господин Стармер может официально объявить об уходе уже 22 июня.
Если этого не произойдет, на заседании кабинета министров 23 июня он может получить публичное требование покинуть должность. По сведениям издания, премьер собирается установить конкретные сроки своей отставки, чтобы обеспечить организованный и плавный процесс передачи власти.
В контексте современной британской политики, требования об отставке премьер-министров, подобные нынешним призывам к Киру Стармеру, не редкость. Например, в ноябре 2024 года Риши Сунак подал в отставку с поста премьер-министра после того, как Консервативная партия проиграла парламентские выборы лейбористам. Ранее, в апреле 2024 года, он также рисковал столкнуться с попыткой группы депутатов-консерваторов сместить его с должности, и обсуждение планов по его смещению шло несколько месяцев из-за ряда, как считалось, ошибочных политических решений.
Процедура вотума недоверия является одним из механизмов, через который депутаты могут выразить свое несогласие с действующим премьер-министром. Для инициирования такого вотума, как известно, требуется определенное количество обращений депутатов в профильный парламентский комитет. В условиях, когда правящая партия теряет поддержку значительной части своих членов или сталкивается с широким общественным недовольством, это может повлечь за собой не только отставку премьера, но и серьезные перестановки в правительстве или даже досрочные выборы.
Случаи, когда премьер-министры сталкиваются с общественным и внутрипартийным давлением с требованием отставки, также встречаются в других странах. Например, в Непале в сентябре 2025 года премьер-министр Шарма Оли решил уйти в отставку на фоне беспорядков и протестов, вызванных блокировкой социальных сетей и требованиями смены курса правительства, которое митингующие считали коррупционным. Похожие ситуации имели место в Монголии в июне 2025 года, где премьера Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрайна призывали уйти в отставку из-за роскошной жизни его сына, а в Болгарии в декабре 2025 года правительство Росена Желязкова подало в отставку после массовых протестов против проекта бюджета.