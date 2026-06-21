Sky: глава МИД Великобритании попросила Стармера уйти в отставку

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер вновь потребовала от премьер-министра Кира Стармера уйти в отставку. Как сообщают источники телеканала Sky News, разговор между ними состоялся в выходные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Peter Macdiarmid / Pool / Reuters Фото: Peter Macdiarmid / Pool / Reuters

Помимо главы МИДа, с подобной рекомендацией к премьеру обратилась и министр внутренних дел Шабана Махмуд. Согласно информации издания The Observer, число депутатов Лейбористской партии, требующих отставки Стармера, превысило 100 человек.

Сейчас поддержку премьеру оказывают лишь его семья и близкие друзья. По данным The Observer, господин Стармер может официально объявить об уходе уже 22 июня.

Если этого не произойдет, на заседании кабинета министров 23 июня он может получить публичное требование покинуть должность. По сведениям издания, премьер собирается установить конкретные сроки своей отставки, чтобы обеспечить организованный и плавный процесс передачи власти.