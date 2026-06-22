В Самаре после пожара в доме повысили режим ЧС до регионального уровня

Режим чрезвычайной ситуации в Самаре, введенный после взрыва газа в многоквартирном доме, повышен до регионального уровня. Решение об этом принял губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, сообщил глава города Иван Носков. Изначально режим ЧС действовал на городском уровне.

Взрыв произошел 14 июня на первом этаже дома по улице 22-го Партсъезда. На месте произошел пожар, его площадь составила 300 кв. м. Погибли два человека, 12 пострадали. В доме повреждены 24 квартиры. Для жителей развернули пункт временного размещения. Возбуждено дело о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 219 УК).

Подробности — в материале «Ъ-Волга» «Нехорошая квартира».