В Самаре число жертв взрыва и пожара в пятиэтажке выросло до двух

При взрыве и пожаре в многоквартирном доме в Самаре погибли два человека. Еще 12 пострадали, в том числе двое детей. Возбуждено уголовное дело, сообщил региональный СКР.

По данным следствия, в доме взорвался газ. Пять человек, включая двоих несовершеннолетних, были госпитализированы. Еще семи пострадавшим оказали медпомощь на месте. Уголовное дело расследуют по статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 219 УК РФ).

Взрыв произошел 14 июня на первом этаже дома по улице 22-го Партсъезда. Площадь пожара составила 300 кв. м. В доме были повреждены 24 квартиры, сообщал глава города Иван Носков. Для жителей развернули пункт временного размещения.