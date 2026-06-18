Нехорошая квартира

В Самаре расселили пятиэтажный дом на ул. 22 Партсъезда, 20, где взорвался газ, сообщили вчера, 17 июня, в городской администрации. Как там объяснили, при высыхании плит после пожара специалисты обнаружили повреждения, которые при разборе могут повлечь разрушение конструкций всего здания. Жильцам предложили проживание в маневренном фонде и пообещали материальную помощь. ЧП в доме произошло в воскресенье, 14 июня. Два человека погибли, 48 пострадали. Областным СУ СКР расследуется уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности. Сначала спасатели предположили, что пожар начался в магазине на первом этаже, однако, судя по версии следствия, эта информация не нашла подтверждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фото: администрация г.Самары Фото: фото: администрация г.Самары

Решение о том, что проживать в доме на ул. 22 Партсъезда, 20 небезопасно из-за непрочности строительных конструкций, приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям администрации Самары. «При высыхании плит после пожара были обнаружены повреждения, которые при разборе могут повлечь разрушение конструкций всего дома», — сообщили городские власти.

Личные вещи жильцы дома могли вывезти до 21:00 17 июня, потом здание обесточили и отключили от водоснабжения. Так как объект находится под круглосуточной охраной, для доступа в дом требовалось предоставить подтверждение права собственности или найма. При отсутствии документов чиновники помогали с оформлением бумаг.

Пострадавшим предложили воспользоваться пунктом временного размещения на базе школы № 163 на ул. Свободы, 2г с последующим предоставлением жилья маневренного фонда или сразу оформить документы на временное проживание в маневренном фонде. В дальнейшем всем собственникам обещают предоставить квартиры для постоянного проживания или выплаты на приобретение жилья. Всем пострадавшим в администрации города пообещали материальную помощь, а собственникам, имущество которых пострадало, от 30 тыс. до 100 тыс. руб., в зависимости от причиненного ущерба.

ЧП в пятиэтажке на ул. 22 Партсъезда произошло в воскресенье, 14 июня. Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, сообщение о пожаре поступило спасателям в 20:31 (MSK+1). Прибывшие подразделения установили, что в расположенном в здании магазине «произошло возгорание с переходом на второй этаж». На первом этаже дома находился супермаркет сети «Магнит».

Спустя пару часов в МЧС сообщили, что площадь пожара составила 300 кв. м, горели квартиры на 2-4 этажах первого подъезда. Медики госпитализировали пять человек, в том числе два ребенка. В 22:30 пожар локализовали, в 23:26 — объявили ликвидацию открытого горения. Огонь тушили 119 специалистов и 35 единиц техники.

Той же ночью Иван Носков заявил, что пожар повредил 24 квартиры, для пострадавших развернули пункт временного размещения в ближайшей школе, там же открыли штаб по ЧС. Завтра, 19 июня, штаб из-за ОГЭ в первой половине дня будет работать в администрации Советского района на ул. Советской Армии, 27.

На следующий день после инцидента стало известно, что областное СУ СКР начало расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). По предварительным данным, в доме произошел «хлопок бытового газа, в результате которого загорелись жилые помещения». Двое человек погибли. Как позже выяснилось, это были женщины. Семьям погибших выплатят по 100 тыс. руб. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании происшествия. В тот же день глава Самары сообщил, что пострадали 48 человек, включая троих детей. На месте ЧП выставили круглосуточную охрану.

В торговой сети «Магнит» заявили, что не могут подтвердить информацию о том, что газ взорвался в магазине. «По данным сотрудников торговой точки, находившихся в нем в момент инцидента, сначала прозвучал хлопок в одной из квартир над магазином, который привел к частичному разрушению торгового зала и повреждению фасада. По счастливой случайности в магазине не было покупателей, а персонал магазина не пострадал и самостоятельно смог покинуть помещение, после чего вызвал экстренные службы. Мы оказываем всеобъемлющее содействие следственным органам в расследовании происшествия и предлагаем дождаться его итогов», — сообщил ретейлер.

В региональном СУ СКР на вопрос «Ъ-Волга» о текущей версии следствия ответили, что «пока не получены результаты экспертиз, версия следствия первоначальная — хлопок бытового газа в квартире на втором этаже».

Сабрина Самедова