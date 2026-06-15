В Самаре 12 человек пострадали после взрыва газа в пятиэтажном доме

Один человек погиб при пожаре в пятиэтажном доме в Самаре после взрыва газа. Еще 12 человек пострадали. В доме повреждено 24 квартиры, сообщил глава города Иван Носков.

«Погиб один человек, пострадало 12 человек, из них двое детей. Госпитализировано два человека»,— уточнили «РИА Новости» в пресс-службе мэрии. Для жителей развернули пункт временного размещения.

По информации МЧС, 14 июня на первом этаже дома по улице 22-го Партсъезда началось возгорание. Причиной стал взрыв бытового газа, сообщила прокуратура области. Площадь пожара составила 300 кв. м.

Экстренные службы приостановили ликвидацию последствий взрыва газа из-за угрозы обрушения конструкций, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.