Долги жителей 14 сел Северной Осетии выставлены на торги за 143 млн рублей

Конкурсный управляющий МУП «Алагиркоммунресурсы» выставил на закрытые торги 14 лотов с правами требования к физическим лицам на общую сумму 143,4 млн рублей. Сведения опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Арбитражный суд Республики Северная Осетия — Алания открыл конкурсное производство в отношении предприятия 14 февраля 2024 года. Процедура продлена до 11 июля 2025 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», МУП «Алагиркоммунресурсы» зарегистрировано в Северной Осетии в 2008 году. Основной вид деятельности — сбор и обработка сточных вод. Учредитель общества — Администрация местного самоуправления Алагирского района. Уставный капитал — 164 тыс. руб. Выручка предприятия за 2024 год составила 2,1 млн руб., убыток — 11,9 млн руб.

Лоты охватывают задолженность жителей 14 населённых пунктов республики. Наибольший объём требований приходится на г. Алагир: 7 555 человек, сумма требований — 92,2 млн рублей, начальная цена — 41,5 млн рублей. Далее следуют:

- с. Бирагзанг — 355 человек, 7,2 млн руб., начальная цена 3,2 млн руб.;

- п. Бурон — 168 человек, 1,4 млн руб., начальная цена 652,7 тыс. руб.;

- п. Гусара (Фиагдон) — 572 человека, 3,1 млн руб., начальная цена 1,4 млн руб.;

- с. Дзуарикау — 543 человека, 12,4 млн руб., начальная цена 5,6 млн руб.;

- с. Кодахджин — 98 человек, 782 тыс. руб., начальная цена 352 тыс. руб.;

- с. Майрамадаг — 413 человек, 3,5 млн руб., начальная цена 1,5 млн руб.;

- с. Ногкау — 234 человека, 2,4 млн руб., начальная цена 1,1 млн руб.;

- п. Мизу (Рамоново) — 202 человека, 2,2 млн руб., начальная цена 1 млн руб.;

- с. Суадаг — 314 человек, 4 млн руб., начальная цена 1,8 млн руб.;

- с. Хаталдон — 269 человек, 3,8 млн руб., начальная цена 1,7 млн руб.;

- с. Ход — 52 человека, 346 тыс. руб., начальная цена 155 тыс. руб.;

- с. Цаликово — 92 человека, 1,2 млн руб., начальная цена 549 тыс. руб.;

- с. Црау — 500 человек, 6,6 млн руб., начальная цена 2,9 млн руб.

Стоимость каждого лота снижается на 5% от начальной цены каждые 7 рабочих дней. Минимальная цена продажи составляет 5% от начальной. Задаток — 20% от цены лота. Публичное предложение действует до определения победителя либо до достижения минимальной цены.

К участию допускаются управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные и специализированные потребительские кооперативы с лицензией на обслуживание многоквартирных домов (при необходимости), а также ресурсоснабжающие организации и региональные операторы, оказывающие коммунальные услуги.

Приём заявок открыт с 2 февраля 2026 года (10:00) до 24 августа 2026 года (10:00). Победителем признаётся участник, предложивший наибольшую цену за лот.

Тат Гаспарян