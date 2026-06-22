Бывший ректор КГУ Александр Худин стал советником курского губернатора

На должность советника губернатора Курской области назначен бывший ректор Курского государственного университета (КГУ) Александр Худин. Об этом в ходе оперативного совещания 22 июня сообщил глава региона Александр Хинштейн. Губернатор охарактеризовал господина Худина как «человека авторитетного, уважаемого и опытного». В должности советника он займется вопросами развития образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Курский государственный университет Фото: Курский государственный университет

Доктор педагогических наук, профессор Александр Худин был избран ректором КГУ на первый срок в июне 2016 года, на второй — в марте 2021-го. До этого с октября 2010 года он возглавлял комитет образования и науки Курской области, а ранее с 1996-го был проректором КГУ по учебной работе. Образование получил в родном вузе.

Губернатор попросил советника подключиться к задаче создания факультета русского языка и литературы на базе одного из вузов региона. Возможной площадкой для его появления как раз является КГУ.

«Я видел в соцсетях комментарии представителей филологического факультета. Но, повторюсь, есть предложение которое требует проработки. Есть поручение президента, полагаю, что Курская область могла бы стать одной из первых, кто это поручение выполнит»,— отметил господин Хинштейн.

Александр Худин ушел в отставку с поста ректора КГУ 15 июня. С 16 июня исполняющей обязанности ректора была назначена депутат Госдумы Екатерина Харченко. Как сообщал «Ъ-Черноземье», комиссия Госдумы по мандатным вопросам подготовила проект постановления о досрочном прекращении полномочий госпожи Харченко. Рассмотрение запланировано на пленарном заседании 23 июня. Документ предусматривает завершение депутатской деятельности задним числом.

Денис Данилов