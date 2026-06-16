Ректор Курского госуниверситета покинул свой пост после десяти лет работы

В соцсетях Курского госуниверситета (КГУ) накануне опубликовали обращение ректора Александра Худина. В нем глава вуза сообщил о своей отставке с 15 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший ректор Курского государственного университета Александр Худин

Фото: Курский государственный университет Бывший ректор Курского государственного университета Александр Худин

Фото: Курский государственный университет

«Сегодня мой последний день на посту ректора Курского государственного университета. Чувствую грусть расставания, которая знакома каждому, кто отдал альма-матер свое сердце! Но она отступает перед огромной гордостью за все, что мы успели сделать вместе с вами»,— написал господин Худин.

Имя его преемника и причины смены руководства вуза не называются. Они не связаны с достижением ректором предельного возраста на посту: в начале июня Александру Худину исполнилось 66 лет, он мог бы возглавлять КГУ еще четыре года.

Заведующий кафедрой государственного и муниципального управления КГУ, профессор и политолог Владимир Слатинов заявил в своем Telegram-канале, что «основными факторами, запустившими процесс ротации, стали обстоятельства и расклады околополитического характера». При этом он отметил, что не знает конечных причин отставки Александра Худина.

Доктор педагогических наук, профессор Александр Худин был избран ректором КГУ на первый срок в июне 2016 года, на второй — в марте 2021-го. До этого с октября 2010 года он возглавлял комитет образования и науки Курской области, а ранее с 1996-го был проректором КГУ по учебной работе. Образование получил в родном вузе.

Подробнее о том, как Александр Худин впервые возглавил КГУ, читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова