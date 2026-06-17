Депутат Госдумы Екатерина Харченко возглавила Курский госуниверситет
Накануне исполняющей обязанности ректора Курского государственного университета (КГУ) была назначена депутат Госдумы РФ Екатерина Харченко. Сегодня утром ее должны были представить коллективу вуза. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказал профессор КГУ, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Владимир Слатинов.
И. о. ректора КГУ Екатерина Харченко
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
15 июня пост ректора Курского госуниверситета покинул 66-летний Александр Худин, занимавший его последние десять лет. Господин Слатинов предполагал, что «основными факторами, запустившими процесс ротации, стали обстоятельства и расклады околополитического характера».
Владимир Слатинов рассказал «Ъ-Черноземье», что в ближайшие месяцы «главной сюжетной линией» будет «притирка» между коллективом и новым руководителем, желанием госпожи Харченко реформировать вуз и сформированной организационной культурой университета.
«Я думаю, что коллектив ее примет на первом этапе настороженно, поскольку в университете она не работала. Худин же был "местным", выпускником вуза, носителем его культуры. При этом она человек известный, не "варяг", приехавший из другого региона»,— отметил профессор и добавил, что госпожа Харченко ранее активно взаимодействовала с КГУ в качестве замгубернатора Курской области.
Господин Слатинов также обратил внимание на то, что у Екатерины Харченко «достаточно широкие компетенции в сфере высшего образования», так как она смотрела на него с трех ракурсов: с позиции ректора Курского ГАУ, председателя регионального комитета образования и депутата Госдумы, занимающегося профильными вопросами.
Екатерине Харченко 48 лет. Она родилась в Курске, окончила экономический факультет Юго-Западного госуниверситета. В том же вузе госпожа Харченко работала деканом факультета экономики и менеджмента.
С ноября 2016 года она была председателем комитета образования и науки Курской области. В январе 2019-го стала вице-губернатором, курирующим вопросы внутренней политики, СМИ, молодежи и туризма. С марта 2020 года по ноябрь 2021-го возглавляла Курский государственный аграрный университет. С 2021 года является депутатом Госдумы восьмого созыва.
В конце апреля госпожа Харченко сообщила, что не будет баллотироваться на мандат в новом созыве Госдумы. Она уточнила, что хочет «вернуться в родной регион» и подала документы на праймериз «Единой России» по выдвижению кандидатов в новый созыв курской облдумы.
В этом году в рейтинг лучших вузов России агентства RAEX вошли пять учебных заведений из Черноземья, тогда как годом ранее их было семь. Из него исключили Воронежский и Курский госуниверситеты. Эксперты считают, что на это повлияло смещение государственных приоритетов в сторону медицинских и технических вузов, а не классических, как ВГУ и КГУ.
Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».