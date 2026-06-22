Остановки по маршруту метробуса в Воронеже планируют заменить за 154 млн рублей

Муниципальное казенное учреждение Воронежа «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» в рамках электронного конкурса ищет подрядчика для восстановления остановочных и посадочных площадок и замены автопавильонов на автобусных остановках по первому маршруту метробуса, а также ремонта освещения на улице Плехановской и Московском проспекте. Начальная цена контракта — 154,4 млн руб. Это следует из документации тендера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подрядчику предстоит обновить посадочные площадки на 25 остановках (24 из них — от «ВГУ» до «Памятника Славы» с обеих сторон дороги, еще одна — «ТЮЗ») и полностью заменить автопавильоны. Также предполагается восстановить наружное освещение на улице Плехановской и Московском проспекте и расширить пересечение улиц Плехановской и Кольцовской. Отдельным пунктом в контрактной документации значится установка бортового камня, монтаж перильных ограждений и Г-образных опор для повышения безопасности дорожного движения. Завершить работы необходимо до 31 октября 2027 года. Гарантийный срок на них варьируется от трех до шести лет.

Заявки принимаются до 6 июля, итоги подведут 9-го.

В середине мая стало известно о планах мэрии объявить торги на восстановление остановочных площадок, замену автопавильонов и ремонт системы электроосвещения на улице Плехановской и Московском проспекте. Тогда предельная стоимость работ оценивалась в 156 млн руб., а закончить их планировалось к 30 ноября 2027 года. В конце мая в Воронеже завершалась разработка новой схемы организации дорожного движения на Московском проспекте и улице Плехановской. Необходимость изменений продиктована предстоящим запуском линии метробуса, которая свяжет главный корпус ВГУ и памятник Славы.

В начале июня «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» подвела итоги конкурса на устройство обособленных выделенных полос на Плехановской и Московском проспекте. По данным портала госзакупок, на торги заявился один участник, наименование которого не разглашается. С ним заключили контракт за 37,7 млн при начальной цене 37,9 млн руб.

Подробнее о проекте метробуса — в публикации «Ъ-Черноземье».

Кабира Гасанова