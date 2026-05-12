В Воронеже за 156 млн обновят остановки на Плехановской и Московском проспекте

Мэрия Воронежа опубликовала распоряжение о заключении контракта на восстановление остановочных и посадочных площадок, а также замену автопавильонов на автобусных остановках и восстановление освещения по улице Плехановской и Московскому проспекту. Предполагается, что предельный объем средств на исполнение муниципального контракта составит 156 млн руб.

Городской дирекции дорожного хозяйства поручено заключить муниципальный контракт в установленном порядке. Предельный срок выполнения работ будет установлен на 30 ноября 2027 года. Из областного бюджета предполагается профинансировать работы на 151,3 млн руб., остальная сумма поступит из городской казны. В 2026 году подрядчику хотят перечислить 10 млн руб., а в 2027-м — 146 млн руб.

В марте стало известно, что в этом году в Воронеже начнется практическая реализация проекта создания метробуса. От главного корпуса Воронежского государственного университета (ВГУ) до памятника Славы для него будет создана специальная полоса в результате модернизации выделенной полосы с правой стороны проезжей части. Губернатор Александр Гусев сообщил, что в летние месяцы работы проведут на Московском проспекте и улице Плехановской. По словам господина Гусева, в областном центре планируют реконструировать остановочные площадки так, чтобы они соответствовали высоте пола транспорта. Это позволит пассажирам не наступать на проезжую часть. Павильоны, в свою очередь, станут значительно длиннее и шире, их оборудуют навесами.

Денис Данилов