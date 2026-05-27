Движение по Плехановской и Московскому проспекту меняют в Воронеже под метробус

В Воронеже завершают проработку новой схемы движения на Московском проспекте и улице Плехановской. Изменения требуются в связи с будущим запуском линии метробуса, которая пройдет от главного корпуса Воронежского государственного университета (ВГУ) до памятника Славы. Об этом 27 мая объявил мэр города Сергей Петрин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Приоритет — общественный транспорт, который перевозит большинство пассажиров. Для этого мы перераспределяем транспортные потоки и вносим изменения в организацию движения»,— заявил господин Петрин.

Приступить к поэтапной реализации основных нововведений планируют летом этого года. На своей странице «ВКонтакте» Сергей Петрин опубликовал графические схемы изменений. Также глава городской администрации призвал воронежцев до конца этой недели «делиться своими предложениями по корректировке схемы в комментариях».

Как сообщал «Ъ-Черноземье», на прошлой неделе муниципальное учреждение Воронежа «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» объявило конкурс на устройство обособленных выделенных полос на Плехановской и Московском проспекте. Начальная цена контракта составляет 37,9 млн руб. Работы требуется выполнить до 1 сентября, гарантия на установленные делиниаторы составит один год.

Также на минувшей неделе стало известно, что в ближайшее время будут объявлены торги на реконструкцию остановочных павильонов на Плехановской и Московском проспекте. Увеличатся посадочные площадки для нахождения на них сразу нескольких автобусов. Все остановки будут иметь пандусы для маломобильных групп населения. Завершить обновление павильонов предстоит к июлю следующего года.

Денис Данилов