В Ростовской области за сутки произошло 14 пожаров и ЧП на воде

В Ростовской области за прошедшие сутки зафиксировали 14 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Специалисты пожарно-спасательного подразделения ликвидировали 14 техногенных пожаров и последствия шести дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, на водном объекте зарегистрировали одно происшествие, в котором погиб человек.

Всего к ликвидации чрезвычайных ситуаций привлекались 240 сотрудников ведомства и 60 единиц техники.

Константин Соловьев