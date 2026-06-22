Посол РФ в ФРГ: Евросоюз посчитал преждевременным поиск переговорщика по Украине
Евросоюз не обращался к России по вопросу возможного назначения представителя Евросоюза для диалога по Украине, сообщил посол РФ в Германии Сергей Нечаев. Власти ЕС, вероятно, сочли преждевременной идею найти кандидата для таких переговоров, считает дипломат.
Посол России в Германии Сергей Нечаев
Фото: Министерство иностранных дел Российской Федерации
«Как показали результаты недавних встреч "Группы семи" и Совета ЕС, европейцы продолжают делать ставку на оказание всестороннего давления на нашу страну и навязывание украинских условий урегулирования с позиции силы. О готовности к серьезному обсуждению речь не идет»,— сказал господин Нечаев в интервью «Известиям».
Идея выдвинуть переговорщика от ЕС по украинскому конфликту впервые прозвучала в начале мая. После этого президент России Владимир Путин высказал желание видеть за столом переговоров экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, но предложение было отвергнуто. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель не согласилась на эту роль, а в офисе экс-премьера Италии Марио Драги возможность его участия в переговорах назвали домыслами. В июне страны-участницы саммита Евросоюза также не смогли определиться с кандидатурой.
О поисках переговорщика — в материале «Ъ» «Кандидат на расстрельную должность».
Идея назначить переговорщика по урегулированию украинского конфликта от Европейского союза возникла в начале мая 2026 года после того, как США заявили о намерении взять паузу в урегулировании. При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Евросоюз не готов быть посредником, поскольку посредничество предполагает нейтралитет, а европейцы поддерживают продолжение боевых действий. В Москве не понимают, как можно доверять тем, кто говорит о необходимости нанести России стратегическое поражение. Тем не менее, Россия не отказывается от контактов с ЕС.
Внутри ЕС нет единого мнения о необходимости такого переговорщика и его полномочиях. Часть стран, включая Польшу, Эстонию и Литву, выступает против переговоров, опасаясь ослабления давления на Москву и не желая оказывать давление на Украину. Глава европейской дипломатии Кая Каллас выражала жесткую антироссийскую позицию и заявляла, что переговорщик не нужен. Однако другие европейские чиновники считают важным наладить дипломатические каналы с Россией для защиты специфических интересов ЕС.
Среди возможных кандидатов на роль переговорщика назывались бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (чьё предложение Россией было отвергнуто ЕС), Ангела Меркель, Марио Драги, а также экс-президент Финляндии Саули Ниинистё и нынешний президент Финляндии Александр Стубб. Александр Стубб, в свою очередь, заявил, что мир можно обсуждать только после прекращения огня со стороны России. До сих пор внутри ЕС не сошлись во мнении, кому поручить эту задачу, и должность специального посланника еще не существует. Тем не менее, офис председателя Евросовета Антониу Кошты установил «краткие дипломатические контакты» с Кремлем для налаживания каналов связи.