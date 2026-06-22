Посол РФ в ФРГ: Евросоюз посчитал преждевременным поиск переговорщика по Украине

Евросоюз не обращался к России по вопросу возможного назначения представителя Евросоюза для диалога по Украине, сообщил посол РФ в Германии Сергей Нечаев. Власти ЕС, вероятно, сочли преждевременной идею найти кандидата для таких переговоров, считает дипломат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол России в Германии Сергей Нечаев

Фото: Министерство иностранных дел Российской Федерации Посол России в Германии Сергей Нечаев

Фото: Министерство иностранных дел Российской Федерации

«Как показали результаты недавних встреч "Группы семи" и Совета ЕС, европейцы продолжают делать ставку на оказание всестороннего давления на нашу страну и навязывание украинских условий урегулирования с позиции силы. О готовности к серьезному обсуждению речь не идет»,— сказал господин Нечаев в интервью «Известиям».

Идея выдвинуть переговорщика от ЕС по украинскому конфликту впервые прозвучала в начале мая. После этого президент России Владимир Путин высказал желание видеть за столом переговоров экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, но предложение было отвергнуто. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель не согласилась на эту роль, а в офисе экс-премьера Италии Марио Драги возможность его участия в переговорах назвали домыслами. В июне страны-участницы саммита Евросоюза также не смогли определиться с кандидатурой.

О поисках переговорщика — в материале «Ъ» «Кандидат на расстрельную должность».