Дожди задержатся в Ростове почти на две недели

После нескольких солнечных дней жителей Ростова-на-Дону ожидает продолжительный период дождливой погоды. Согласно прогнозам синоптиков, осадки будут наблюдаться практически ежедневно с 23 июня до начала июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

До конца текущей недели в городе сохранится преимущественно ясная погода. В пятницу и субботу воздух прогреется до +29°C, а существенных осадков не ожидается. Однако уже в воскресенье прогнозируется небольшой дождь. Более заметное ухудшение погодных условий начнется с 23 июня. В последующие дни синоптики прогнозируют регулярные осадки, местами с грозами. Наиболее дождливым, по предварительным данным, станет 24 июня.

Одновременно начнет снижаться температура воздуха. Если в начале следующей недели столбики термометров еще будут подниматься до +27...+29°C, то к концу недели дневные температуры опустятся до +24°C. В последние выходные июня температура будет колебаться в пределах от +17°C ночью до +25°C днем. Примерно такой же температурный фон сохранится и в первые дни июля.

Синоптики отмечают, что сильных ливней пока не ожидается, однако небольшие осадки прогнозируются практически каждый день. Кроме того, в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение, ранее объявленное из-за неблагоприятных погодных явлений. Метеорологи рекомендуют жителям учитывать изменения погоды при планировании поездок и мероприятий на открытом воздухе. Несмотря на отсутствие экстремальных осадков, продолжительный дождливый период может внести коррективы в планы на конец июня.

Валерий Климов