Ростовская область экспортировала в Китай более 14 тонн пухоперьевой смеси

С территории Ростовской области в Китай отправили более 14 тонн пухоперьевой смеси. Экспортную партию проконтролировали специалисты территориального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Как сообщили в ведомстве, груз прошел ветеринарный контроль с 8 по 11 июня в местах полного таможенного оформления на территории региона. После завершения всех процедур продукция была допущена к вывозу в Китай.

Пухоперьевая смесь представляет собой натуральный наполнитель, получаемый из оперения водоплавающих птиц, в том числе гусей и уток. Такая продукция используется при производстве подушек, одеял, верхней одежды и других изделий легкой промышленности.

В Россельхознадзоре отметили, что партия полностью соответствовала ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортера. Качество и безопасность продукции подтвердили лабораторные исследования, проведенные специалистами Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

По итогам проверки на экспортируемую продукцию были оформлены необходимые ветеринарные сопроводительные документы, после чего груз направили получателю в Китай.

КНР остается одним из крупнейших внешнеторговых партнеров России, в том числе по поставкам продукции агропромышленного комплекса и сырья животного происхождения. Для экспорта таких товаров обязательным условием является прохождение ветеринарного контроля и подтверждение соответствия требованиям принимающей стороны.

В Россельхознадзоре подчеркнули, что нарушений при оформлении партии выявлено не было, а вся продукция признана безопасной и пригодной для экспорта.

Валерий Климов