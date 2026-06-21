Монолитчикам на Дону готовы платить более 250 тысяч рублей в месяц

Самые высокие зарплаты в Ростовской области в 2026 году работодатели предлагают специалистам строительной отрасли, транспорта и дорожного хозяйства. Об этом свидетельствуют данные аналитиков «Авито Работы», изучивших рынок труда региона за январь—май текущего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Лидерами по уровню предлагаемых доходов стали монолитчики. Средняя зарплата в вакансиях для таких специалистов достигла 259 тыс. руб. в месяц, что на 51% больше, чем годом ранее.

На втором месте оказались водители-дальнобойщики. Работодатели готовы платить им в среднем 242 тыс. руб. ежемесячно. За год уровень зарплатных предложений в этой сфере увеличился на 38%.

Замыкают тройку наиболее высокооплачиваемых специалистов дорожные мастера. Средняя предлагаемая зарплата для них составляет 190 тыс. руб. в месяц, что на 63% выше показателей прошлого года.

По словам регионального представителя «Авито Работы» в Южном федеральном округе Дмитрия Телегина, высокий уровень зарплат связан с сохраняющимся кадровым дефицитом в ряде отраслей экономики.

«Спрос на квалифицированных специалистов сохраняется, и мы ожидаем, что вместе с ростом зарплатных ожиданий работников компании продолжат повышать уровень оплаты труда для востребованного персонала, несмотря на общее замедление темпов зарплатной гонки»,— отметил эксперт.

Аналитики отмечают, что наиболее острый дефицит кадров сегодня наблюдается в строительстве, промышленности, логистике и автобизнесе. Именно эти сферы продолжают активно конкурировать за сотрудников, предлагая не только более высокие зарплаты, но и дополнительные меры поддержки.

По данным исследования, помимо индексации заработной платы работодатели все чаще делают ставку на расширенный социальный пакет. Компании предлагают сотрудникам компенсацию жилья и проезда, добровольное медицинское страхование, обучение за счет работодателя и различные корпоративные программы поддержки.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие месяцы спрос на квалифицированных рабочих в Ростовской области сохранится на высоком уровне. При этом наиболее заметный рост доходов по-прежнему будет наблюдаться в профессиях, связанных со строительством, производством и грузоперевозками.

Валерий Климов