Ученый предложил бороться с медузами в Азовском море с помощью хамсы

Снизить численность гребневиков и медуз в Азовском море можно за счет восстановления популяции хамсы. Такое мнение высказал кандидат биологических наук Сергей Дудкин на всероссийском научном конгрессе, прошедшем в Южном научном центре РАН в Ростове-на-Дону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам ученого, массовое распространение гребневиков в акватории Азовского моря связано не только с повышением солености воды, но и с сокращением запасов хамсы. В частности, значительное влияние на ситуацию мог оказать интенсивный вылов этой рыбы в период с 2015 по 2019 год.

Сергей Дудкин считает, что хамса является естественным конкурентом гребневиков в борьбе за кормовую базу. Благодаря большей подвижности рыба эффективнее использует пищевые ресурсы и способна ограничивать рост популяции желеобразных организмов.

По оценкам специалиста, если поддерживать биомассу хамсы на уровне около 100 тыс. тонн, она сможет лишить кормовой базы до 3,5 млн тонн гребневиков. При увеличении численности хамсы до 180 тыс. тонн количество медуз у побережья в летний период может существенно сократиться.

Ученый отметил, что последствия роста популяции медуз и гребневиков уже оказывают заметное влияние на экономику Приазовья. По его подсчетам, туристическая отрасль ежегодно теряет до 600 млрд руб. из-за скопления медуз в прибрежной зоне. Кроме того, ущерб несет рыболовство: желеобразные организмы повреждают орудия лова и осложняют промысел.

По словам Сергея Дудкина, в настоящее время фактически наблюдается резкое снижение эффективности добычи рыбы во второй половине года — с июля по декабрь.

Проблема массового распространения медуз и гребневиков в Азовском море обострилась несколько лет назад. Эксперты неоднократно предупреждали, что без принятия мер ситуация может продолжить ухудшаться. В перспективе это способно привести к дальнейшему сокращению рыбных запасов, снижению туристической привлекательности побережья и ухудшению экологического состояния моря.

Валерий Климов