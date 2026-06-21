Медики трех районов Ростовской области получили выплаты на 14 млн рублей

Медицинские работники, трудоустроившиеся в сельские учреждения здравоохранения Ростовской области в прошлом году, получили региональные выплаты по программам поддержки кадров. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По его словам, средства перечислены специалистам, которые начали работать в медицинских организациях Азовского, Аксайского и Мясниковского районов. В общей сложности выплаты получили 16 человек: 12 врачей и четыре специалиста среднего медицинского звена.

Каждому врачу было выплачено по 1 млн руб., фельдшеры и другие медработники среднего звена получили по 500 тыс. руб.

Как ранее сообщали региональные власти, задержка с выплатами возникла из-за того, что число участников программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» оказалось выше запланированного. В сельские медучреждения региона трудоустроилось больше специалистов, чем предусматривали первоначальные лимиты финансирования.

В результате потребовалось дополнительное выделение средств из областного бюджета. После решения финансового вопроса выплаты были произведены всем медикам, которые имели на них право.

Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» действуют для привлечения медицинских кадров в сельскую местность и небольшие населенные пункты. Их участники получают единовременные компенсационные выплаты при условии трудоустройства в государственные медицинские учреждения и последующей работы в них в течение установленного срока.

По словам Юрия Слюсаря, вопрос с выплатами за 2025 год полностью урегулирован, а все специалисты, приехавшие работать в сельские территории по программам кадровой поддержки, получили положенные средства.

Валерий Климов