У сезона свои резоны

Из-за увеличения производства в условиях ограниченного сбыта и сезонного фактора, крупные ритейлеры просят птицефабрикам снизить закупочные цены на яйца на 22–25% Летом на рынок выводится традиционно больше яиц, в то время как спрос падает. Но в этом году производители могут столкнуться с необходимостью продавать свою продукцию на 50% ниже себестоимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ритейлеры X5 и «Лента» обратились к поставщикам с предложением снизить закупочные цены яиц на июль в рамках долгосрочных контрактов. Сети предлагают установить стоимость для С2 на уровне 35 руб. за десяток, С1 — 45 руб., С0 — 50 руб., мотивируя это падением общерыночных цен. Об этом говорится в поступивших в компании письмах (есть у “Ъ”). Представители трех птицефабрик подтвердили “Ъ” получение письма. Один из них уточнил, что речь идет о снижении цен на 22–25% от текущих. Эта коррекция, по его словам, станет уже пятой с начала года.

В «Ленте» пояснили, что обращение связано с увеличением предложения яиц и сокращением спроса летом. Некоторые поставщики уже снизили цены на 25–45%, уточнили в компании. В X5 “Ъ” оперативно не ответили. В «Магните» от комментариев отказались. Председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов поясняет, что запросы на корректировку закупочных цен вслед за рыночной динамикой — стандартная практика для всех продуктов питания, в том числе яиц. Договоры на их поставку обычно содержат условия о пересмотре стоимости продукции в таких условиях.

Собеседник “Ъ” на птицеводческом рынке объясняет, что в рамках долгосрочных контрактов с ритейлерами фабрики продают 30% яиц. Еще 50% они реализуют на торгах. Эти яйца, по его словам, в рознице представлены без бренда или под собственными торговыми марками сетей. Лишь 15% предложения производители реализуют под своими наименованиями.

Яйца сейчас — один из наиболее дешевеющих в России продуктов питания.

Согласно мониторингу Eggpack.ru, средняя оптовая цена на наиболее бюджетную продукцию С1 на 14 июня составила 28 руб. за десяток. С начала года значение сократилось на 44%, хотя год к году выросло на 21,7%. В рознице, согласно Росстату, на 15 июня средняя стоимость десятка яиц была 75 руб., потеряв год к году 23,6%. За два года снижение составило 33,4%.

В долгосрочной перспективе давление на рынок оказывает постоянный рост производства. В январе—мае этого года российские сельхозорганизации выпустили 17 млрд яиц.

Год к году значение увеличилось на 3%. За весь 2025 год выпуск увеличился на 4,3%, до 48,6 млрд штук. Но возможности для сбыта яиц в России ограниченны: их потребление практически не растет, а глубокая переработка развита недостаточно. Экспорт как значимый канал сбыта также не рассматривается (см. “Ъ” от 29 мая).

Лето — традиционно сложный период для производителей яиц. Но в этом году, по словам источника “Ъ” на птицеводческом рынке, ситуация хуже, чем обычно.

Прошлым летом яйца реализовывались по 55–58 руб. и цена не опускалась ниже себестоимости, вспоминает он. Сейчас сети предлагают продавать яйца в среднем на 50% дешевле цены выпуска. Эксперт говорит, что выпуск С1 стоит в среднем 55–57 руб. за десяток. К этому добавляет еще 7–10 руб. за упаковку и 3–4 руб. за транспортировку до распределительного центра.

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Станислав Богданов замечает, что сети, со своей стороны, удерживают минимальную наценку на яйца, продавая их с отдельные периоды существенно ниже закупочных цен. Такая ситуация на рынке в 2026 году, согласно Eggpack.ru, наблюдалась с середины января по начало апреля. Тогда производители повышали отпускные цены в свете повышенного спроса из-за Масленицы и Пасхи (см. “Ъ” от 20 февраля). Хотя именно в рамках долгосрочных контрактов, по словам источника “Ъ” на птицеводческом рынке, птицефабрики стоимость продукции, обычно не увеличивают. Сами они в то же время часто вынуждены идти навстречу сетям из-за ограниченного срока хранения яиц.

Для снижения рисков, связанных с продажей яиц ниже себестоимости, птицеводы ранее начали обсуждать с властями установление на их продукцию минимальных и максимальных цен. Реализовать этот механизм предлагалось как в рамках закупок, так и при реализации в рознице. Инициатива однозначной поддержки регуляторов пока не получила (см. “Ъ” от 5 мая).

Александра Мерцалова