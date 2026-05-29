Птицеводы высидели излишки

В январе—апреле 2026 года сельхозпредприятия выпустили 13,5 млрд яиц, на 3,1% больше год к году. После кризиса, развернувшегося на рынке в 2023 году, они постепенно увеличили выпуск. Но со временем конъюнктура поменялась: на пике перепроизводства закупочная цена яиц оказалась в два раза ниже себестоимости. Это связано с ограниченным спросом и нехваткой перерабатывающих мощностей.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Производство яиц в России сельхозпредприятиями в январе—апреле 2026 года выросло на 3,1%, до 13,5 млрд штук, следует из данных Росстата. Отгрузки продукции увеличились на 7,3%, до 12,4 млрд штук. Наиболее выраженный рост объемов среди крупнейших региональных производителей фиксируется в Ленинградской области, где выпуск яиц вырос на 14,4% год к году, до 1,4 млрд штук. В Ростовской области прирост составил 31,6%, до 353,1 млн штук, в Башкирии — 71%, до 341,5 млн штук.

Собеседник “Ъ” на рынке говорит, что совокупное производство яиц в России в январе—апреле достигло 15,4 млрд штук, увеличившись за год на 2,2%.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев считает, что выпуск яиц сейчас наращивают крупные производители. Компании, по мнению партнера по развитию бизнеса Neo Альбины Корягиной, расширяют мощности с 2023 года. Тогда на рынке яйца, напротив, наблюдался кризис: из-за эпидемиологической ситуации поголовье несушек сократилось и стоимость продукции резко возросла.

Но сейчас предложение давит на цены. По данным eggpack.ru, на 24 мая стоимость самых недорогих яиц в оптовой закупке составила 30 руб. за десяток, что примерно соответствует показателю за аналогичный период прошлого года. Но по сравнению с сезонным пиком значение сократилось более чем в три раза. 15 февраля цена десятка яиц в оптовой закупке достигала 110 руб. Стоимость традиционно повышается перед Масленицей и Пасхой, а в мае переходит к резкому снижению, которое длится до сентября. В июне 2025 года закупочная цена яиц составляла 20 руб. за десяток.

Но текущие цены — существенно ниже себестоимости. Представитель птицефабрик «Чикская» и «Челябинская» говорит, что производство десятка яиц сейчас обходится бизнесу в 75 руб. Ситуация, в которой производители вынуждены поставлять куриное яйцо на 40% дешевле минимальной рентабельности, предполагает колоссальные убытки для отрасли, убежден он.

В ближайшее время картина вряд ли кардинально изменится.

На рынке устойчивое перепроизводство: выпускается на 20% больше яиц, чем потребляется, объясняет госпожа Корягина. Рентабельность их производства на конец 2025 года составила 5,5%.

Хотя для многих компаний, по словам собеседников “Ъ” на птицеводческом рынке, она стала отрицательной.

На это накладывается ограниченный спрос со стороны переработчиков. Директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев считает, что еще несколько лет назад излишки яиц могли бы быть реализованы через B2B-каналы без заметного давления на цены. Возможности самих птицефабрик для создания мощностей глубокой переработки ограниченны. Господин Давлеев говорит, что в России только семь-восемь крупных производителей, остальные игроки — небольшие компании.

Активно продавать яйца за границу у российских производителей пока не получается. По оценке участников рынка, совокупный экспорт в январе—апреле 2026 года составил 100 млн штук, потеряв 3,6% год к году. Это эквивалентно 0,7% объема производства. Основные поставки пришлись на Монголию, ОАЭ, Казахстан и Киргизию. Столовые яйца никогда не были сильным направлением экспорта: это крайне неудобная для поставок продукция, констатируют в AD Libitum.

Давит на поставки также укрепление рубля: за счет этого снижается конкурентоспособность продукции за рубежом, говорит господин Корнеев. Представитель «Чикской» и «Челябинской» добавляет, что поставки в Среднюю Азию осложняет рост производства яиц местными птицеводами, а в страны Персидского залива продукцию стало отправлять сложнее из-за геополитических факторов.

Импортеров российский рынок яиц, впрочем, тоже не привлекает. Поставки продукции из-за рубежа в январе—апреле, по данным участников рынка, сократились на 16,5%, до 224,6 млн штук. Альбина Корягина связывает это с перепроизводством яиц внутри страны. Хотя вскоре ситуация может поменяться. Константин Корнеев не исключает, что российские птицеводы начнут сокращать производство.

Владимир Комаров, Александра Мерцалова