К празднику вылупились цены

Стоимость яиц категории С1 в оптовой закупке в Москве за месяц увеличилась на 83,3%, за год — на 89,7%. Это связано с сезонным ростом потребления из-за начавшейся Масленицы и приближения Пасхи. Вместе с тем производители из-за кратного снижения рентабельности начали корректировать поголовье кур, постепенно замедляя выпуск продукции.

Стоимость яиц категории С1 в оптовой закупке в Москве на 15 февраля составила 110 руб. за десяток, увеличившись на 83,3% за месяц и на 89,7% за год, следует из мониторинга eggpack.ru (крупный производитель упаковки для яиц). показатели “Ъ” подтвердил представитель одной из крупных птицефабрик. О росте цен производителей на 80–100% говорит и источник “Ъ” в одной из торговых сетей.

По данным Росстата, отмечается и увеличение потребительских цен.

На 16 февраля стоимость десятка яиц в рознице составила в среднем 98,8 руб., увеличившись на 5,7% за месяц и на 20,2% за полгода. В Минсельхозе заявили “Ъ”, что ситуация с этим продуктом в России в целом стабильна. На 18 февраля яйца первой категории у производителей стоили 74,5 руб. за десяток, второй — 56,9 руб. Год к году значения сократились на 5,7% и 15,8% соответственно, добавляют в министерстве.

Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» (объединяет производителей продуктов питания) Дмитрий Леонов обращает внимание, что цены на яйца довольно волатильны. Рынок чувствителен к краткосрочным дисбалансам: небольшие изменения в объемах поставок быстро отражаются в отпускных ценах, отмечает руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Артем Суворов. Это связано с коротким циклом производства и сроком хранения: производители не могут откладывать реализацию продукции.

В одной из торговых сетей “Ъ” заявили, что не видят предпосылок для роста цен или дефицита. В компании предполагают, что на рынок влияет сезонность: Масленицу производители рассматривают как причину повышения цен.

Перед Новым годом и Пасхой традиционно растет потребления куриного яйца, говорит представитель птицефабрик «Чикская» и «Челябинская». Дополнительно, по его словам, на рынок может влиять цикличность производства майонезов, возобновление или остановка отгрузок на экспорт. Еще один фактор — эпидемиологический. Ранее со вспышкой куриного гриппа столкнулся один из крупнейших российских производителей яйца — птицефабрика «Волжанин» (см. “Ъ” от 21 декабря 2025 года).

Текущий рост цен на яйца начался после длительного спада: в прошлом году на рынке сформировался кризис перепроизводства и цены опускались ниже себестоимости (см. “Ъ” от 12 сентября 2025 года). Это способствовало небольшому росту потребления. По данным NTech, продажи яиц в натуральном выражении увеличились на 9,9% году к году. Это существенно превосходит общий рост спроса на продукты питания — на 1,9%.

Эксперт по аграрному рынку Альбина Корягина говорит, что, столкнувшись с падением цен, производители начали корректировать поголовье. Последствия этого, вероятно, станут заметны к осени—зиме этого года, считает она. По данным Росстата, темпы роста производства яиц в России действительно начали замедляться. В 2025 году сельхозорганизации выпустили 40,95 млрд яиц, год к году показатель увеличился на 6%. В январе 2026 года производство достигло 3,46 млрд штук, прибавив только 2,9% год к году. Дополнительно производители закладывают в цену растущую себестоимость, говорит госпожа Корягина.

На розничных ценах колебания на оптовом рынке пока существенно не отражаются из-за особенностей отношений производителей и ритейлеров.

Источник “Ъ” в ритейле говорит, что сети сейчас закупают яйца в среднем в два раза дороже цены продажи. Это связано с тем, что крупные ритейлеры боятся отпугнуть покупателя и привлечь внимание ФАС, поясняет госпожа Корягина.

Представитель птицефабрик «Чикская» и «Челябинская» отмечает, что яйцо за последние годы стало самой важной трафикообразующей ассортиментной позицией в магазинах: покупатели чаще посещают те торговые объекты, где этот товар дешевле. Это стимулирует сети сдерживать цены, считает эксперт. Сейчас участники рынка обсуждают установление в рамках соглашений с ритейлерами вилки минимальных и максимальных отгрузочных цен по категории С1, говорит эксперт. В будущем это поможет избежать существенных изменений стоимости продукции и обеспечит минимальную норму прибыли для производителей и сетей.

Перспектив для существенного роста производства на рынке пока нет. Артем Суворов обращает внимание, что по итогам января—сентября 2025 года рентабельность производства яиц в России составила 5,5% против 38% годом ранее. Сейчас рост оптовых цен, по его мнению, лишь частично компенсирует понесенные потери: отрасль стремится прежде всего восстановить финансовую устойчивость, а не максимизировать количественный выпуск. Подорожание продукции, по мнению эксперта, не будет долгосрочным.

Госпожа Корягина говорит, что весной с увеличением светового дня цена яиц традиционно снижается. Но минимумов лета 2025 года показатели вряд ли достигнут. «Тенденция к росту продлится до тех пор, пока восстановившаяся маржинальность не заставит производителей снова наращивать поголовье, что даст эффект через пять-шесть месяцев»,— говорит она. Но эксперт предупреждает, что при слишком заметном подорожании яиц в процесс могут вмешаться власти, которые будут увеличивать импортные поставки.

Александра Мерцалова