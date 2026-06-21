Первые тюлени в этом году вернулись в Финский залив после реабилитации

В Репино состоялся первый в 2026 году выпуск ластоногих, прошедших реабилитацию в центре спасения морских млекопитающих. В Финский залив вернулись три серых тюленя, включая юбилейного — 250-го спасенного в истории проекта, сообщили в пресс-службе Смольного.

Вместе с юбиляром, тюленем Лебяжиком (найден в поселке Лебяжье, набрал вес около 60 кг), на свободу отправились самка Пасха, подобранная в пасхальные дни, и тюлень Сестрик, найденный ослабшим у Сестрорецка.

Все животные весят более 40 кг и полностью готовы к самостоятельной жизни, добавили в пресс-службе регионального правительства. Выпуск прошел в благоприятную погоду — теплая вода и обилие малька обеспечат легкую адаптацию.

Карина Дроздецкая