Петербуржец арестован за поджог рельсового автобуса по статье о теракте

Калининский районный суд арестовал Алексея Козлова, обвиняемого в поджоге рельсового автобуса на территории приписного парка Петербург — Балтийский. Ему вменяют ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору), сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд отправил его под стражу до 19 августа

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Суд отправил его под стражу до 19 августа

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Вечером 19 июня Козлов совместно с неустановленными лицами поджег дизельный поезд РА2, используемый для перевозок на неэлектрифицированных участках. Фигурант был задержан, ему предъявили обвинение.

Подозреваемый признал вину и не возражал против ареста. Суд отправил его под стражу до 19 августа. По ч. 2 ст. 205 УК РФ ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Карина Дроздецкая