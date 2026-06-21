ЦАХАЛ сохраняет свободу действий «для устранения угроз» в Ливане
Израильские военные продолжают удерживать позиции в Южном Ливане. ЦАХАЛ может действовать без ограничений «для устранения угроз» в этих районах, несмотря на прекращение огня, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, цитирует его портал Ynet.
«Не было и нет ограничений для военнослужащих Армии обороны Израиля в Ливане относительно их действий по устранению угроз»,— отметил господин Кац.
По словам министра, Израиль не покинет зону безопасности в Ливане. Объявленное накануне перемирие оставляет ЦАХАЛ на всех позициях на юге Ливана.
20 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и Исраэль Кац отдали приказ армии прекратить удары по Ливану. Решение было принято после консультаций с США. Однако военнослужащие ЦАХАЛа продолжат удерживать «желтую линию» на юге Ливана и пока не будут отступать.
О ситуации на Ближнем Востоке — в материале «США и Иран не вышли на старт».
Решение Израиля сохранить военное присутствие в Южном Ливане, несмотря на перемирие, согласуется с его давней позицией по обеспечению собственной безопасности. Израильские официальные лица, включая министра обороны Исраэля Каца, неоднократно заявляли о намерении сохранить оперативную свободу действий в Ливане, Сирии и секторе Газа, а также использовать зоны безопасности для защиты своих границ. Израиль рассматривает присутствие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на стратегических высотах в Южном Ливане как способ предотвратить возвращение «Хезболлы» и защитить израильские населенные пункты от обстрелов.
История конфликта показывает, что Израиль прибегал к военным операциям в Ливане, например, к операции «Стрелы севера» в 2023 году, для уничтожения инфраструктуры «Хезболлы». Хотя соглашение о прекращении огня, действующее с 27 ноября 2024 года, предусматривало вывод израильских войск из Южного Ливана в течение 60 дней, Израиль продлил этот срок и сохранил за собой пять стратегических позиций. Это решение встретило протесты со стороны Ливана, который обращался в Совет Безопасности ООН, требуя вывода израильских сил.