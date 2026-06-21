ЦАХАЛ сохраняет свободу действий «для устранения угроз» в Ливане

Израильские военные продолжают удерживать позиции в Южном Ливане. ЦАХАЛ может действовать без ограничений «для устранения угроз» в этих районах, несмотря на прекращение огня, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, цитирует его портал Ynet.

«Не было и нет ограничений для военнослужащих Армии обороны Израиля в Ливане относительно их действий по устранению угроз»,— отметил господин Кац.

По словам министра, Израиль не покинет зону безопасности в Ливане. Объявленное накануне перемирие оставляет ЦАХАЛ на всех позициях на юге Ливана.

20 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и Исраэль Кац отдали приказ армии прекратить удары по Ливану. Решение было принято после консультаций с США. Однако военнослужащие ЦАХАЛа продолжат удерживать «желтую линию» на юге Ливана и пока не будут отступать.

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