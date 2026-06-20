Иран закрыл Ормузский пролив в ответ на атаки Израиля на Ливан

Власти Ирана объявили о запрете на проход судов через Ормузский пролив. Решение принято в ответ на удары израильской армии по югу Ливана, заявил штаб военного командования Ирана, передает Mehr.

Иранская сторона заявила о нарушении первого пункта меморандума Ирана и США, который предполагает прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан. «В случае продолжения агрессии будут предприняты другие шаги, чтобы заставить противника выполнить свои обязательства»,— указано в заявлении штаба военного командования Ирана.

19 июня Израиль и ливанская организация «Хезболла» договорились о перемирии. В ночь на 20 июня Армия обороны Израиля обвинила группировку в нарушении режима прекращения огня и нанесла удары по десяткам объектов «Хезболлы» на юге Ливане, следует из заявления ЦАХАЛа.