Трамп анонсировал отставку Стармера

Президент США Дональд Трамп объявил о предстоящей отставке премьер-министра Великобритании сэра Кира Стармера и выразил мнение о причинах предполагаемого увольнения главы британского правительства. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Великобритании Кир Стармер (слева) и президент США Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson, AP Премьер-министр Великобритании Кир Стармер (слева) и президент США Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson, AP

«Кир Стармер подаст в отставку с поста премьер-министра Соединенного Королевства. Он с треском провалился по двум очень важным вопросам — ИММИГРАЦИЯ И ЭНЕРГЕТИКА (НЕФТЬ СЕВЕРНОГО МОРЯ!). Желаю ему всего хорошего! Президент ДДжТ»,— написал американский президент.

Как писали британские СМИ со ссылкой на членов кабинета министров страны, сэр Кир может объявить о своей отставке 22 июня. По их данным, премьер-министр обсудил свое решение с женой. Уход сэра Кира, считают наблюдатели, стал неизбежен после того, как он лишился поддержки ключевых министров, включая министра иностранных дел Иветт Купер.

О среднестатистическом премьер-министре Великобритании читайте в материале «Человек с Даунинг-стри».

Николай Зубов