Человек с Даунинг-стрит

В начале мая политическое будущее британского премьера Кира Стармера оказалось под вопросом. Лейбористская партия потерпела сокрушительное поражение на местных выборах, после чего десятки парламентариев призвали его оставить пост. Несмотря на растущую критику в обществе и ряд отставок в кабинете, без боя господин Стармер сдаваться не намерен. В ожидании развязки «Ъ» присмотрелся к биографиям его предшественников за 300 лет: откуда и кем они были, чем запомнились на посту и как с него уходили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Роберт Уолпол, граф Орфорд (1676–1745)

Считается первым премьер-министром. Возглавлял правительство Великобритании дольше, чем кто-либо в истории. На протяжении 20 лет был важнейшей фигурой в британской политике. Боролся за низкое налогообложение внутри страны, избегал войн за ее пределами Фото: Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images Спенсер Комптон, граф Уилмингтон (1673–1743)

Был номинальным главой правительства. Страной фактически руководил министр иностранных дел Джон Картерет, чья деятельность была почти полностью связана с ведением Войны за австрийское наследство Фото: Raynham Hall Генри Пелэм (1694–1754)

Его правительство завершило Войну за австрийское наследство, подавило последнее крупное якобитское восстание и помогло утвердить Доктрину ответственности кабинета министров Великобритании — основополагающий конституционный обычай, определяющий подотчетность исполнительной власти парламенту и народу Фото: William Hoare / National Portrait Gallery Томас Пелэм-Холлс, 1-й герцог Ньюкасл (1693–1768)

Был премьер-министром в течение шести лет в два разных периода. Надеялся провести некоторые финансовые реформы, но приоритеты его правительства вскоре были отодвинуты на второй план из-за напряженности в отношениях с Францией. При нем началась Семилетняя война Фото: William Hoare / James McArdell / National Portrait Gallery Уильям Кавендиш, герцог Девонширский (1720–1764)

Пробыл в статусе премьер-министра 225 дней. Его администрация добилась увеличения финансирования во время Семилетней войны и принятия закона о британском ополчении — основной резервной военной силой королевства Фото: Heritage Art / Heritage Images / Getty Images Джон Стюарт, граф Бьютский (1713–1792)

Был одним из самых непопулярных премьер-министров. Фаворит королевской семьи, чьи действия известны прежде всего введением дополнительных налогов. После заключения Парижского мирного договора 1763 года, положившего конец Семилетней войне, под давлением вигской оппозиции и в результате широкого недовольства масс налоговой политикой был вынужден уйти в отставку Фото: Joshua Reynolds / National Portrait Gallery Джордж Гренвилл (1712–1770)

Провел ряд административных и финансовых реформ. Однако запомнился прежде всего Законом о гербовом сборе 1765 года, который вызвал возмущение в американских колониях и в конечном итоге стал одной из причин Американской революции. В 1765 году вступил в конфликт с королем, что преждевременно завершило его премьерство Фото: Richard Houston / National Portrait Gallery Чарльз Уотсон-Уэнтуорт, маркиз Рокингем (1730–1782)

Был влиятельным парламентским лидером и политиком от партии вигов, фактически создавшим политическую партию. Занимал пост премьер-министра два коротких срока. В течение первого срока его правительство отменило несколько непопулярных законов. Во второй срок настоял на признании независимости США. Не дожил до заключения мирного договора и скончался от осложнения сильной простуды Фото: New York Public Library Digital Collections Уильям Питт, граф Чатем (1708–1778)

В качестве военного министра в годы Семилетней войны внес неоценимый вклад в становление Британии как мировой колониальной империи и смог значительно прирастить заморские владения. Однако его премьерство выдающимися успехами отмечено не было Фото: National Portrait Gallery Огастес Фицрой, герцог Графтон (1735–1811)

Герцогу не удалось продемонстрировать способность противостоять растущим вызовам глобальному господству Великобритании после победы в Семилетней войны. Он подвергся широкой критике за то, что позволил Франции аннексировать Корсику, и ушел в отставку спустя полтора года премьерства Фото: National Portrait Gallery Фредерик Норт (1732–1792)

Был премьер-министром в течение 12 лет. Его наследие определила Американская война за независимость, которую его правительство вело с целью подавления колонистов. В конечном итоге Великобритания потерпела поражение и лорд Норт вошел в историю как «человек, потерявший Америку» Фото: National Portrait Gallery Уильям Петти-Фицморис, граф Шелберн (1737–1805)

В период его премьерства Великобритания признала независимость США, однако отсутствие управленческих способностей и противоречия в правительстве стоили ему поста — премьером он был 266 дней Фото: National Museum of Fine Arts of Cuba Уильям Кавендиш-Бентинк, герцог Портлендский (1738–1809)

Ни одно из двух его премьерств не было особенно примечательным. Его помнят как номинального главу правительства, отчасти потому, что он не желал выступать посредником между влиятельными членами кабинета Фото: National Gallery of Art, Washington Уильям Питт-младший (1759–1806)

Ставший премьер-министром в рекордные 24 года, вошел в историю как один из самых влиятельных реформаторов и стратегов, который почти 20 лет руководил Великобританией в переломную для страны эпоху. Оставил после себя окрепшую финансовую систему, усовершенствованный государственный аппарат и страну, готовую к решающей схватке с Наполеоном Фото: Royal Collection Trust Уильям Гренвиль, барон Гренвиль (1759–1834)

Его правительство достигло малого, провалившись в своем выборе либо заключить мир с Францией, либо довести до конца католическую эмансипацию. Тем не менее, оно совершило одного важное достижение, состоящее в отмене работорговли в 1807 году Фото: National Portrait Gallery Генри Аддингтон, виконт Сидмут (1757–1844)

Временно прекратил военные действия между Великобританией и наполеоновской Францией, ознаменовав конец Второй коалиции. Когда война возобновилась, пытался наладить отношения с Россией, Австрией и Пруссией, что позже способствовало формированию Третьей коалиции Фото: National Portrait Gallery Спенсер Персиваль (1762–1812)

Сегодня его имя помнят в контексте любопытного факта: он был единственным премьер-министром, убитым в результате покушения. Однако он также играл ключевую роль в трех правительствах, был опытным и принципиальным политиком. На момент смерти находился на пике своей политической власти, и если бы он остался жив, мог бы быть премьер-министром много лет Фото: Government Art Collection Роберт Дженкинсон, 2-й граф Ливерпуль (1770–1828)

Премьерство было долгим и насыщенным, на него пришлись Англо-американская война (1812–1815) и заключительные кампании наполеоновских войн. Франция потерпела поражение и Ливерпуль стал кавалером Ордена Подвязки. Именно во время его министерства знаменитый герцог Веллингтон, будущий премьер-министр, участвовал в Пиренейских войнах. Среди внутренних проблем — послевоенный рост налогов, который привел к широкомасштабным беспорядкам между 1812 и 1822 годами Фото: Royal Collection Trust Джордж Каннинг (1770–1827)

Считая главной задачей своей политики мир и спокойное развитие культурных сил и торговли страны, впервые поставил на твердую почву политику невмешательства в европейские дела, главным актом которой был выход Англии из Священного союза. Пост занимал всего 119 дней — умер от туберкулеза Фото: National Portrait Gallery Фредерик Джон Робинсон, виконт Годрич (1782–1859)

Не смог удержать хрупкую коалицию своего предшественника, состоящую из умеренных тори и вигов, и сам подал в отставку всего через 144 дня. Каннинг и Годерич были двумя премьер-министрами с самым коротким сроком правления в британской истории, до прихода к власти Лиз Трасс в 2022 году Фото: National Portrait Gallery Артур Уэлсли, герцог Веллингтон (1769–1852)

Сегодня его помнят в основном за достижения, не связанные с премьерством. Прославился разгромом французских армий в Португалии и Испании, а затем победой над Наполеоном в битве при Ватерлоо в 1815 году (на фото — картина Роберта Хиллингфорда «Веллингтон при Ватерлоо»). Став премьер-министром унаследовал политическую систему, находившуюся в глубоком кризисе. При нем был принят Билль об эмансипации католиков, который существенно расширил политические права католиков Соединенного королевства Фото: National Army Museum Чарльз Грей, граф Грей (1764–1845)

Запомнился Избирательной реформой 1832 года — это первый масштабный закон парламента Великобритании, изменивший устаревшую избирательную систему. Он перераспределил мандаты в Палате общин от обезлюдевших «гнилых местечек» в пользу промышленных городов и расширил избирательные права для мужчин из среднего класса Фото: National Portrait Gallery Уильям Лэм, виконт Мельбурн (1779–1848)

Принадлежал партии вигов, хотя был в корне консервативной фигурой. Его премьерство носило в основном административный характер, без каких-либо смелых инициатив. Сегодня его лучше всего помнят за то, что он дал юной королеве Виктории ценное политическое образование. Имя увековечено в 1837 году, когда по его родовому титулу был назван австралийский город Мельбурн Фото: National Portrait Gallery Роберт Пиль (1788–1850)

Сэр Роберт Пил был одним из важнейших премьер-министров викторианской эпохи. Основал Консервативную партию и привел ее к победе на выборах 1841 года. Стабилизировал государственные финансы, введя подоходный налог. Укрепил свободную торговлю, которая определила экономическую политику викторианской эпохи до конца столетия Фото: National Portrait Gallery Джон Рассел (1792–1878)

Сыграл ключевую роль в формировании Либеральной партии. Несмотря на разногласия в кабинете, провел фабричный закон, ограничивший рабочее время для женщин и детей и акт о здравоохранении. Выступал за подавление радикального крыла ирландского национального движения и чартистов в 1848 году Фото: National Portrait Gallery Эдуард Джефри Смит-Стэнли, граф Дерби (1799–1869)

Известен сегодня как «забытый премьер-министр». Был важной фигурой в викторианской политике и трижды занимал пост премьер-министра, хотя каждый раз недолго, и никогда не имел парламентского большинства Фото: National Archives UK Джордж Гамильтон-Гордон, граф Абердин (1784–1860)

Был опытным дипломатом с богатым послужным списком, охватывающим почти четыре десятилетия. Его правительство втянуло Великобританию в Крымскую войну и пало, когда ход войны стал непопулярным. Впоследствии Абердин ушел из политики Фото: Library of Congress Генри Джон Темпл, виконт Палмерстон (1784–1865)

Известный своим патриотизмом и стойкой приверженностью защите британских интересов силой, Палмерстон дважды занимал пост премьер-министра. Идеолог свободной торговли и главный спонсор «Опиумных войн» против Китая. Крымская война была апофеозом его внешней политики Фото: National Portrait Gallery Бенджамин Дизраэли (1804–1881)

Сыграл центральную роль в создании современной Консервативной партии, определив ее политику и широкую сферу влияния. Дважды занимал пост премьер-министра. Единственный британский премьер, родившийся евреем. До прихода в политику был писателем Фото: National Portrait Gallery Уильям Гладстон (1809–1898)

Более 60 лет был членом парламента, пост премьера занимал рекордные четыре раза. Либерал. При нем был принят закон, создавший систему государственного начального образования и сделавший его доступным для широких слоев населения. Ввел практику тайного голосования, защитив избирателей от запугивания и подкупа. Легализовал деятельность профсоюзов. Установил принцип найма на государственную службу на основе открытых конкурсных экзаменов, а не кумовства или личных связей Фото: National Portrait Gallery Роберт Артур Талбот Гаскойн-Сесил, маркиз Солсбери (1830–1903)

По мнению исследователей был самым консервативным премьер-министром в британской истории. Пренебрегал реформами. Проводил империалистическую политику, направленную на приращение территории Британской империи в Африке и других регионах. Отец Роберта Сесила — идеолога Лиги Наций Фото: New York Public Library Арчибальд Филипп Примроуз, граф Розбери (1847–1929)

Покровитель английского футбола. Потомки помнят, что Розбери по темпераменту не подходил для политики, и его короткое премьерство оказалось неудачным. Был женат на внучке миллионера Натана Ротшильда. По некоторым подсчетам, был самым богатым премьер-министром за всю историю Великобритании Фото: National Portrait Gallery Артур Джеймс Бальфур, граф Бальфур (1848–1930)

При нем был создан Комитет имперской обороны — важнейший орган для координации военной стратегии Великобритании, армии и флота в преддверии Первой мировой войны, а также подписано Англо-французское соглашение (1904) — исторический дипломатический прорыв, положивший конец многовековому соперничеству с Францией и заложивший основу для формирования Антанты Фото: National Portrait Gallery Генри Кэмпбелл-Баннерман (1836–1908)

Привел Либеральную партию к ее крупнейшей политической победе на выборах 1906 года и заложил основу для реформ последнего либерального правительства. В его кабинет входили три будущих премьер-министра: Генри Асквит, Дэвид Ллойд Джордж и Уинстон Черчилль. Премьерство длилось 2 года и 122 дня Фото: National Portrait Gallery Герберт Генри Асквит, граф Оксфорд и Асквит (1852–1928)

Сыграл важную роль в разработке и принятии крупных либеральных законов и сокращении полномочий Палаты лордов. Втянул империю в Первую мировую войну. В течение 1915 года его правительство подверглось резкой критике за нехватку боеприпасов и провал Дарданелльской операции. Ушел в отставку в декабре 1916 года Фото: National Portrait Gallery Дэвид Ллойд Джордж, (1863–1945)

Считается одним из самых выдающихся премьер-министров в британской истории. Известен своим руководством Великобританией во время Первой мировой войны и политикой социальных реформ. Первый и единственный валлиец, занимавший пост премьер-министра Фото: National Portrait Gallery Эндрю Бонар Лоу, (1858–1923)

Был болен раком горла, когда вступил в должность. На посту провел 209 дней Фото: National Portrait Gallery Стэнли Болдуин (1867–1947)

Доминировал в британской политике в межвоенный период. Трижды занимал пост премьер-министра и был движущей силой Национального правительства начала 1930-х годов. Ушел в отставку популярной фигурой, но во время Второй мировой войны его обвиняли в том, что он оставил Великобританию крайне неподготовленной Фото: National Portrait Gallery Джеймс Рамзи Макдональд (1866–1937)

Первый социалист в должности премьер-министра Великобритании. Сыграл решающую роль в создании Лейбористской партии. Однако его премьерства оказались неудачными. Первое, в 1924 году, было омрачено политическими обстоятельствами, а второе пришлось на Великую депрессию Фото: National Portrait Gallery Невилл Чемберлен (1869–1940)

Намеревался оставить после себя наследие масштабных внутренних реформ. Однако запомнился провальной «политикой умиротворения агрессора» в отношении нацистской Германии. Она привела к окончательной деградации Версальской системы, Лиги Наций и системы коллективной безопасности, радикальному изменению баланса сил в Европе и усилению позиций Германии и Италии Фото: Becker / Fox Photos / Hulton Archive / Getty Images Уинстон Черчилль (1874–1965)

Едва ли не самый известный британец, дважды премьер-министр страны и герой нации, бросивший вызов нацистской Германии Фото: Sidney Beadel / AP Клемент Ричард Эттли, граф Эттли (1883–1967)

Оказал большое влияние на развитие Великобритании после Второй мировой войны. Во время его премьерства была создана Национальная служба здравоохранения, приняты законы о современной системе национального страхования, системе национальных парков и новых городов. За рубежом он начал деколонизацию, одновременно включив Великобританию в НАТО Фото: National Portrait Gallery Роберт Энтони Иден, граф Эйвон (1897–1977)

Его премьерство оказалось втянуто в Суэцкий кризис. В 1956 году отдал приказ о вторжении в Египет, которое обернулось политической катастрофой. Вскоре после этого подал в отставку Фото: National Portrait Gallery Гарольд Макмиллан, лорд Стоктон (1894–1986)

В международных делах работал над восстановлением отношений с США после Суэцкого кризиса и способствовал деколонизации Африки. Перестраивая оборону страны он отменил обязательную военную службу, укрепил ядерные силы и стал инициатором запрета ядерных испытаний с участием США и Советского Союза Фото: Terry Fincher / Daily Express / Hulton Archive / Getty Images Александр Фредерик Дуглас-Хьюм, барон Хьюм из Хирсела (1903–1995)

Его премьерство было самым коротким в XX веке, продлившись чуть меньше года. Он был последним подлинным аристократом, занимавшим пост премьер-министра и последним премьер-министром, чью кандидатуру выбрал лично монарх (королева Елизавета II) Фото: Reg Speller / Fox Photos / Getty Images Джеймс Гарольд Вильсон, барон Вильсон из Риво (1916–1995)

Под его руководством лейбористы выигрывали всеобщие выборы четыре раза. Правительство осуществило значительные социальные изменения, отменив смертную казнь и театральную цензуру, смягчило законы о разводе, запретило расовую дискриминацию и либерализовало законы о контроле над рождаемостью и абортах. Последний на сегодняшний день премьер-министр Великобритании, который сумел вновь стать главой правительства после отставки Фото: AP Эдвард Хит (1916–2005)

Привел Соединенное Королевство к членству в Европейском экономическом сообществе, которое впоследствии стала Европейским союзом. Премьерство совпало с пиком конфликта в Северной Ирландии Фото: Evening Standard / Hulton Archive / Getty Images Джеймс Каллагэн (1912–2005)

Единственный политик в истории Великобритании, занимавший все четыре «Великие должности»: был премьер-министром, канцлером казначейства, министром внутренних дел и министром иностранных дел. Также является последним премьер-министром, служившим в британских вооруженных силах Фото: Evening Standard / Getty Images Маргарет Тэтчер (1925–2013)

Первая женщина, ставшая премьер-министром европейского государства. Ее премьерство стало самым продолжительным в XX веке. Получив прозвище «железная леди» за резкую критику советского руководства, она воплотила в жизнь ряд консервативных мер, ставших частью политики так называемого «тэтчеризма» Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп / купить фото Джон Мейджор (род. 1943)

Его мягкий стиль и умеренная политическая позиция контрастировали с деятельностью Тэтчер. Создал Хартию граждан, заменил подушный налог муниципальным налогом, направил британские войска на войну в Персидском заливе, руководил страной во время экономического кризиса начала 1990-х, приватизировал железные дороги и угольную промышленность и сыграл ключевую роль в установлении мира в Северной Ирландии Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Тони Блэр (род. 1953)

Заключил Белфастское соглашение — это исторический мирный договор, положивший конец многолетнему этнополитическому конфликту в Северной Ирландии, который определил современный политический статус региона. Известен как премьер-министр, наиболее лояльный к США. В 2003 году принял решение о начале военной операции против Ирака из-за потенциального наличия у этой страны оружия массового поражения Фото: Коммерсантъ / Юрий Штукин / купить фото Гордон Браун (род. 1951)

Главным достижением премьера стала реакция на мировой финансовый кризис 2008 года, когда он ввел пакеты мер по спасению банков, предотвратив крах сектора Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев Дэвид Кэмерон (род. 1966)

Сформировал первое коалиционное правительство в Великобритании со времен Второй мировой войны. Его правительство проводило политику жесткой экономии и реформы государственного сектора. Инициировал референдумы по вопросу альтернативного голосования, независимости Шотландии и членства Великобритании в ЕС. В 2014 году стал одним из ярых критиков внешней политики России Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Тереза Мэй (род. 1956)

Начала процесс выхода Великобритании из ЕС, активировав статью 50 в марте 2017 года. Пережила два вотума недоверия в декабре 2018 года и в январе 2019 года Фото: Коммерсантъ / Елизавета Дмитриева / купить фото Борис Джонсон (род. 1964)

Отдаленный потомок короля Георга II. Правительство господина Джонсона возобновило переговоры по выходу страны из ЕС, отвечало на вызовы пандемии COVID-19 и вводило санкции против России после начала спецоперации на Украине. Подал в отставку из-за бунта в кабинете министров Фото: Коммерсантъ / Ирина Калашникова / купить фото Лиз Трасс (род. 1975)

15-й и последний британский премьер-министр при Елизавете II, которая умерла через два дня после назначения госпожи Трасс. Вошла в историю как премьер с самым коротким сроком пребывания в должности за три столетия. Придерживалась программы экономической политики, которая, будучи принятой, не смогла завоевать доверие рынков и в значительной степени была отменена Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий / купить фото Риши Сунак (род. 1980)

За время своего премьерства пытался улучшить экономику и стабилизировать национальную политику. Обозначил пять ключевых приоритетов: снижение инфляции вдвое, рост экономики, сокращение госдолга, уменьшение очередей в Национальной службе здравоохранения и прекращение пересечения Ла-Манша небольшими лодками путем принятия плана предоставления убежища в Руанде. В области внешней политики санкционировал поставки иностранной помощи и оружия Украине и пообещал поддержку Израилю после терактов 7 октября Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий / купить фото Кир Стармер (род. 1962)

Привел Лейбористскую партию к убедительной победе на всеобщих выборах 2024 года, положив конец 14-летнему правлению консерваторов.При господине Стармере лейбористы пережили период глубокой непопулярности: партия понесла рекордные потери на местных выборах в 2025 и 2026 годах, что привело к кризису лидерства Фото: AP / Alastair Grant Следующая фотография 1 / 58 Роберт Уолпол, граф Орфорд (1676–1745)

Считается первым премьер-министром. Возглавлял правительство Великобритании дольше, чем кто-либо в истории. На протяжении 20 лет был важнейшей фигурой в британской политике. Боролся за низкое налогообложение внутри страны, избегал войн за ее пределами Фото: Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images Спенсер Комптон, граф Уилмингтон (1673–1743)

Был номинальным главой правительства. Страной фактически руководил министр иностранных дел Джон Картерет, чья деятельность была почти полностью связана с ведением Войны за австрийское наследство Фото: Raynham Hall Генри Пелэм (1694–1754)

Его правительство завершило Войну за австрийское наследство, подавило последнее крупное якобитское восстание и помогло утвердить Доктрину ответственности кабинета министров Великобритании — основополагающий конституционный обычай, определяющий подотчетность исполнительной власти парламенту и народу Фото: William Hoare / National Portrait Gallery Томас Пелэм-Холлс, 1-й герцог Ньюкасл (1693–1768)

Был премьер-министром в течение шести лет в два разных периода. Надеялся провести некоторые финансовые реформы, но приоритеты его правительства вскоре были отодвинуты на второй план из-за напряженности в отношениях с Францией. При нем началась Семилетняя война Фото: William Hoare / James McArdell / National Portrait Gallery Уильям Кавендиш, герцог Девонширский (1720–1764)

Пробыл в статусе премьер-министра 225 дней. Его администрация добилась увеличения финансирования во время Семилетней войны и принятия закона о британском ополчении — основной резервной военной силой королевства Фото: Heritage Art / Heritage Images / Getty Images Джон Стюарт, граф Бьютский (1713–1792)

Был одним из самых непопулярных премьер-министров. Фаворит королевской семьи, чьи действия известны прежде всего введением дополнительных налогов. После заключения Парижского мирного договора 1763 года, положившего конец Семилетней войне, под давлением вигской оппозиции и в результате широкого недовольства масс налоговой политикой был вынужден уйти в отставку Фото: Joshua Reynolds / National Portrait Gallery Джордж Гренвилл (1712–1770)

Провел ряд административных и финансовых реформ. Однако запомнился прежде всего Законом о гербовом сборе 1765 года, который вызвал возмущение в американских колониях и в конечном итоге стал одной из причин Американской революции. В 1765 году вступил в конфликт с королем, что преждевременно завершило его премьерство Фото: Richard Houston / National Portrait Gallery Чарльз Уотсон-Уэнтуорт, маркиз Рокингем (1730–1782)

Был влиятельным парламентским лидером и политиком от партии вигов, фактически создавшим политическую партию. Занимал пост премьер-министра два коротких срока. В течение первого срока его правительство отменило несколько непопулярных законов. Во второй срок настоял на признании независимости США. Не дожил до заключения мирного договора и скончался от осложнения сильной простуды Фото: New York Public Library Digital Collections Уильям Питт, граф Чатем (1708–1778)

В качестве военного министра в годы Семилетней войны внес неоценимый вклад в становление Британии как мировой колониальной империи и смог значительно прирастить заморские владения. Однако его премьерство выдающимися успехами отмечено не было Фото: National Portrait Gallery Огастес Фицрой, герцог Графтон (1735–1811)

Герцогу не удалось продемонстрировать способность противостоять растущим вызовам глобальному господству Великобритании после победы в Семилетней войны. Он подвергся широкой критике за то, что позволил Франции аннексировать Корсику, и ушел в отставку спустя полтора года премьерства Фото: National Portrait Gallery Фредерик Норт (1732–1792)

Был премьер-министром в течение 12 лет. Его наследие определила Американская война за независимость, которую его правительство вело с целью подавления колонистов. В конечном итоге Великобритания потерпела поражение и лорд Норт вошел в историю как «человек, потерявший Америку» Фото: National Portrait Gallery Уильям Петти-Фицморис, граф Шелберн (1737–1805)

В период его премьерства Великобритания признала независимость США, однако отсутствие управленческих способностей и противоречия в правительстве стоили ему поста — премьером он был 266 дней Фото: National Museum of Fine Arts of Cuba Уильям Кавендиш-Бентинк, герцог Портлендский (1738–1809)

Ни одно из двух его премьерств не было особенно примечательным. Его помнят как номинального главу правительства, отчасти потому, что он не желал выступать посредником между влиятельными членами кабинета Фото: National Gallery of Art, Washington Уильям Питт-младший (1759–1806)

Ставший премьер-министром в рекордные 24 года, вошел в историю как один из самых влиятельных реформаторов и стратегов, который почти 20 лет руководил Великобританией в переломную для страны эпоху. Оставил после себя окрепшую финансовую систему, усовершенствованный государственный аппарат и страну, готовую к решающей схватке с Наполеоном Фото: Royal Collection Trust Уильям Гренвиль, барон Гренвиль (1759–1834)

Его правительство достигло малого, провалившись в своем выборе либо заключить мир с Францией, либо довести до конца католическую эмансипацию. Тем не менее, оно совершило одного важное достижение, состоящее в отмене работорговли в 1807 году Фото: National Portrait Gallery Генри Аддингтон, виконт Сидмут (1757–1844)

Временно прекратил военные действия между Великобританией и наполеоновской Францией, ознаменовав конец Второй коалиции. Когда война возобновилась, пытался наладить отношения с Россией, Австрией и Пруссией, что позже способствовало формированию Третьей коалиции Фото: National Portrait Gallery Спенсер Персиваль (1762–1812)

Сегодня его имя помнят в контексте любопытного факта: он был единственным премьер-министром, убитым в результате покушения. Однако он также играл ключевую роль в трех правительствах, был опытным и принципиальным политиком. На момент смерти находился на пике своей политической власти, и если бы он остался жив, мог бы быть премьер-министром много лет Фото: Government Art Collection Роберт Дженкинсон, 2-й граф Ливерпуль (1770–1828)

Премьерство было долгим и насыщенным, на него пришлись Англо-американская война (1812–1815) и заключительные кампании наполеоновских войн. Франция потерпела поражение и Ливерпуль стал кавалером Ордена Подвязки. Именно во время его министерства знаменитый герцог Веллингтон, будущий премьер-министр, участвовал в Пиренейских войнах. Среди внутренних проблем — послевоенный рост налогов, который привел к широкомасштабным беспорядкам между 1812 и 1822 годами Фото: Royal Collection Trust Джордж Каннинг (1770–1827)

Считая главной задачей своей политики мир и спокойное развитие культурных сил и торговли страны, впервые поставил на твердую почву политику невмешательства в европейские дела, главным актом которой был выход Англии из Священного союза. Пост занимал всего 119 дней — умер от туберкулеза Фото: National Portrait Gallery Фредерик Джон Робинсон, виконт Годрич (1782–1859)

Не смог удержать хрупкую коалицию своего предшественника, состоящую из умеренных тори и вигов, и сам подал в отставку всего через 144 дня. Каннинг и Годерич были двумя премьер-министрами с самым коротким сроком правления в британской истории, до прихода к власти Лиз Трасс в 2022 году Фото: National Portrait Gallery Артур Уэлсли, герцог Веллингтон (1769–1852)

Сегодня его помнят в основном за достижения, не связанные с премьерством. Прославился разгромом французских армий в Португалии и Испании, а затем победой над Наполеоном в битве при Ватерлоо в 1815 году (на фото — картина Роберта Хиллингфорда «Веллингтон при Ватерлоо»). Став премьер-министром унаследовал политическую систему, находившуюся в глубоком кризисе. При нем был принят Билль об эмансипации католиков, который существенно расширил политические права католиков Соединенного королевства Фото: National Army Museum Чарльз Грей, граф Грей (1764–1845)

Запомнился Избирательной реформой 1832 года — это первый масштабный закон парламента Великобритании, изменивший устаревшую избирательную систему. Он перераспределил мандаты в Палате общин от обезлюдевших «гнилых местечек» в пользу промышленных городов и расширил избирательные права для мужчин из среднего класса Фото: National Portrait Gallery Уильям Лэм, виконт Мельбурн (1779–1848)

Принадлежал партии вигов, хотя был в корне консервативной фигурой. Его премьерство носило в основном административный характер, без каких-либо смелых инициатив. Сегодня его лучше всего помнят за то, что он дал юной королеве Виктории ценное политическое образование. Имя увековечено в 1837 году, когда по его родовому титулу был назван австралийский город Мельбурн Фото: National Portrait Gallery Роберт Пиль (1788–1850)

Сэр Роберт Пил был одним из важнейших премьер-министров викторианской эпохи. Основал Консервативную партию и привел ее к победе на выборах 1841 года. Стабилизировал государственные финансы, введя подоходный налог. Укрепил свободную торговлю, которая определила экономическую политику викторианской эпохи до конца столетия Фото: National Portrait Gallery Джон Рассел (1792–1878)

Сыграл ключевую роль в формировании Либеральной партии. Несмотря на разногласия в кабинете, провел фабричный закон, ограничивший рабочее время для женщин и детей и акт о здравоохранении. Выступал за подавление радикального крыла ирландского национального движения и чартистов в 1848 году Фото: National Portrait Gallery Эдуард Джефри Смит-Стэнли, граф Дерби (1799–1869)

Известен сегодня как «забытый премьер-министр». Был важной фигурой в викторианской политике и трижды занимал пост премьер-министра, хотя каждый раз недолго, и никогда не имел парламентского большинства Фото: National Archives UK Джордж Гамильтон-Гордон, граф Абердин (1784–1860)

Был опытным дипломатом с богатым послужным списком, охватывающим почти четыре десятилетия. Его правительство втянуло Великобританию в Крымскую войну и пало, когда ход войны стал непопулярным. Впоследствии Абердин ушел из политики Фото: Library of Congress Генри Джон Темпл, виконт Палмерстон (1784–1865)

Известный своим патриотизмом и стойкой приверженностью защите британских интересов силой, Палмерстон дважды занимал пост премьер-министра. Идеолог свободной торговли и главный спонсор «Опиумных войн» против Китая. Крымская война была апофеозом его внешней политики Фото: National Portrait Gallery Бенджамин Дизраэли (1804–1881)

Сыграл центральную роль в создании современной Консервативной партии, определив ее политику и широкую сферу влияния. Дважды занимал пост премьер-министра. Единственный британский премьер, родившийся евреем. До прихода в политику был писателем Фото: National Portrait Gallery Уильям Гладстон (1809–1898)

Более 60 лет был членом парламента, пост премьера занимал рекордные четыре раза. Либерал. При нем был принят закон, создавший систему государственного начального образования и сделавший его доступным для широких слоев населения. Ввел практику тайного голосования, защитив избирателей от запугивания и подкупа. Легализовал деятельность профсоюзов. Установил принцип найма на государственную службу на основе открытых конкурсных экзаменов, а не кумовства или личных связей Фото: National Portrait Gallery Роберт Артур Талбот Гаскойн-Сесил, маркиз Солсбери (1830–1903)

По мнению исследователей был самым консервативным премьер-министром в британской истории. Пренебрегал реформами. Проводил империалистическую политику, направленную на приращение территории Британской империи в Африке и других регионах. Отец Роберта Сесила — идеолога Лиги Наций Фото: New York Public Library Арчибальд Филипп Примроуз, граф Розбери (1847–1929)

Покровитель английского футбола. Потомки помнят, что Розбери по темпераменту не подходил для политики, и его короткое премьерство оказалось неудачным. Был женат на внучке миллионера Натана Ротшильда. По некоторым подсчетам, был самым богатым премьер-министром за всю историю Великобритании Фото: National Portrait Gallery Артур Джеймс Бальфур, граф Бальфур (1848–1930)

При нем был создан Комитет имперской обороны — важнейший орган для координации военной стратегии Великобритании, армии и флота в преддверии Первой мировой войны, а также подписано Англо-французское соглашение (1904) — исторический дипломатический прорыв, положивший конец многовековому соперничеству с Францией и заложивший основу для формирования Антанты Фото: National Portrait Gallery Генри Кэмпбелл-Баннерман (1836–1908)

Привел Либеральную партию к ее крупнейшей политической победе на выборах 1906 года и заложил основу для реформ последнего либерального правительства. В его кабинет входили три будущих премьер-министра: Генри Асквит, Дэвид Ллойд Джордж и Уинстон Черчилль. Премьерство длилось 2 года и 122 дня Фото: National Portrait Gallery Герберт Генри Асквит, граф Оксфорд и Асквит (1852–1928)

Сыграл важную роль в разработке и принятии крупных либеральных законов и сокращении полномочий Палаты лордов. Втянул империю в Первую мировую войну. В течение 1915 года его правительство подверглось резкой критике за нехватку боеприпасов и провал Дарданелльской операции. Ушел в отставку в декабре 1916 года Фото: National Portrait Gallery Дэвид Ллойд Джордж, (1863–1945)

Считается одним из самых выдающихся премьер-министров в британской истории. Известен своим руководством Великобританией во время Первой мировой войны и политикой социальных реформ. Первый и единственный валлиец, занимавший пост премьер-министра Фото: National Portrait Gallery Эндрю Бонар Лоу, (1858–1923)

Был болен раком горла, когда вступил в должность. На посту провел 209 дней Фото: National Portrait Gallery Стэнли Болдуин (1867–1947)

Доминировал в британской политике в межвоенный период. Трижды занимал пост премьер-министра и был движущей силой Национального правительства начала 1930-х годов. Ушел в отставку популярной фигурой, но во время Второй мировой войны его обвиняли в том, что он оставил Великобританию крайне неподготовленной Фото: National Portrait Gallery Джеймс Рамзи Макдональд (1866–1937)

Первый социалист в должности премьер-министра Великобритании. Сыграл решающую роль в создании Лейбористской партии. Однако его премьерства оказались неудачными. Первое, в 1924 году, было омрачено политическими обстоятельствами, а второе пришлось на Великую депрессию Фото: National Portrait Gallery Невилл Чемберлен (1869–1940)

Намеревался оставить после себя наследие масштабных внутренних реформ. Однако запомнился провальной «политикой умиротворения агрессора» в отношении нацистской Германии. Она привела к окончательной деградации Версальской системы, Лиги Наций и системы коллективной безопасности, радикальному изменению баланса сил в Европе и усилению позиций Германии и Италии Фото: Becker / Fox Photos / Hulton Archive / Getty Images Уинстон Черчилль (1874–1965)

Едва ли не самый известный британец, дважды премьер-министр страны и герой нации, бросивший вызов нацистской Германии Фото: Sidney Beadel / AP Клемент Ричард Эттли, граф Эттли (1883–1967)

Оказал большое влияние на развитие Великобритании после Второй мировой войны. Во время его премьерства была создана Национальная служба здравоохранения, приняты законы о современной системе национального страхования, системе национальных парков и новых городов. За рубежом он начал деколонизацию, одновременно включив Великобританию в НАТО Фото: National Portrait Gallery Роберт Энтони Иден, граф Эйвон (1897–1977)

Его премьерство оказалось втянуто в Суэцкий кризис. В 1956 году отдал приказ о вторжении в Египет, которое обернулось политической катастрофой. Вскоре после этого подал в отставку Фото: National Portrait Gallery Гарольд Макмиллан, лорд Стоктон (1894–1986)

В международных делах работал над восстановлением отношений с США после Суэцкого кризиса и способствовал деколонизации Африки. Перестраивая оборону страны он отменил обязательную военную службу, укрепил ядерные силы и стал инициатором запрета ядерных испытаний с участием США и Советского Союза Фото: Terry Fincher / Daily Express / Hulton Archive / Getty Images Александр Фредерик Дуглас-Хьюм, барон Хьюм из Хирсела (1903–1995)

Его премьерство было самым коротким в XX веке, продлившись чуть меньше года. Он был последним подлинным аристократом, занимавшим пост премьер-министра и последним премьер-министром, чью кандидатуру выбрал лично монарх (королева Елизавета II) Фото: Reg Speller / Fox Photos / Getty Images Джеймс Гарольд Вильсон, барон Вильсон из Риво (1916–1995)

Под его руководством лейбористы выигрывали всеобщие выборы четыре раза. Правительство осуществило значительные социальные изменения, отменив смертную казнь и театральную цензуру, смягчило законы о разводе, запретило расовую дискриминацию и либерализовало законы о контроле над рождаемостью и абортах. Последний на сегодняшний день премьер-министр Великобритании, который сумел вновь стать главой правительства после отставки Фото: AP Эдвард Хит (1916–2005)

Привел Соединенное Королевство к членству в Европейском экономическом сообществе, которое впоследствии стала Европейским союзом. Премьерство совпало с пиком конфликта в Северной Ирландии Фото: Evening Standard / Hulton Archive / Getty Images Джеймс Каллагэн (1912–2005)

Единственный политик в истории Великобритании, занимавший все четыре «Великие должности»: был премьер-министром, канцлером казначейства, министром внутренних дел и министром иностранных дел. Также является последним премьер-министром, служившим в британских вооруженных силах Фото: Evening Standard / Getty Images Маргарет Тэтчер (1925–2013)

Первая женщина, ставшая премьер-министром европейского государства. Ее премьерство стало самым продолжительным в XX веке. Получив прозвище «железная леди» за резкую критику советского руководства, она воплотила в жизнь ряд консервативных мер, ставших частью политики так называемого «тэтчеризма» Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп / купить фото Джон Мейджор (род. 1943)

Его мягкий стиль и умеренная политическая позиция контрастировали с деятельностью Тэтчер. Создал Хартию граждан, заменил подушный налог муниципальным налогом, направил британские войска на войну в Персидском заливе, руководил страной во время экономического кризиса начала 1990-х, приватизировал железные дороги и угольную промышленность и сыграл ключевую роль в установлении мира в Северной Ирландии Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Тони Блэр (род. 1953)

Заключил Белфастское соглашение — это исторический мирный договор, положивший конец многолетнему этнополитическому конфликту в Северной Ирландии, который определил современный политический статус региона. Известен как премьер-министр, наиболее лояльный к США. В 2003 году принял решение о начале военной операции против Ирака из-за потенциального наличия у этой страны оружия массового поражения Фото: Коммерсантъ / Юрий Штукин / купить фото Гордон Браун (род. 1951)

Главным достижением премьера стала реакция на мировой финансовый кризис 2008 года, когда он ввел пакеты мер по спасению банков, предотвратив крах сектора Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев Дэвид Кэмерон (род. 1966)

Сформировал первое коалиционное правительство в Великобритании со времен Второй мировой войны. Его правительство проводило политику жесткой экономии и реформы государственного сектора. Инициировал референдумы по вопросу альтернативного голосования, независимости Шотландии и членства Великобритании в ЕС. В 2014 году стал одним из ярых критиков внешней политики России Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Тереза Мэй (род. 1956)

Начала процесс выхода Великобритании из ЕС, активировав статью 50 в марте 2017 года. Пережила два вотума недоверия в декабре 2018 года и в январе 2019 года Фото: Коммерсантъ / Елизавета Дмитриева / купить фото Борис Джонсон (род. 1964)

Отдаленный потомок короля Георга II. Правительство господина Джонсона возобновило переговоры по выходу страны из ЕС, отвечало на вызовы пандемии COVID-19 и вводило санкции против России после начала спецоперации на Украине. Подал в отставку из-за бунта в кабинете министров Фото: Коммерсантъ / Ирина Калашникова / купить фото Лиз Трасс (род. 1975)

15-й и последний британский премьер-министр при Елизавете II, которая умерла через два дня после назначения госпожи Трасс. Вошла в историю как премьер с самым коротким сроком пребывания в должности за три столетия. Придерживалась программы экономической политики, которая, будучи принятой, не смогла завоевать доверие рынков и в значительной степени была отменена Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий / купить фото Риши Сунак (род. 1980)

За время своего премьерства пытался улучшить экономику и стабилизировать национальную политику. Обозначил пять ключевых приоритетов: снижение инфляции вдвое, рост экономики, сокращение госдолга, уменьшение очередей в Национальной службе здравоохранения и прекращение пересечения Ла-Манша небольшими лодками путем принятия плана предоставления убежища в Руанде. В области внешней политики санкционировал поставки иностранной помощи и оружия Украине и пообещал поддержку Израилю после терактов 7 октября Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий / купить фото Кир Стармер (род. 1962)

Привел Лейбористскую партию к убедительной победе на всеобщих выборах 2024 года, положив конец 14-летнему правлению консерваторов.При господине Стармере лейбористы пережили период глубокой непопулярности: партия понесла рекордные потери на местных выборах в 2025 и 2026 годах, что привело к кризису лидерства Фото: AP / Alastair Grant

Первый по рангу Предпосылки для появления должности премьер-министра в Великобритании сложились после «Славной революции» 1688 года. Абсолютная монархия сменялась на конституционную — власть короля была ограничена законом в пользу парламента, который усиливался качественно и количественно, становился постоянным институтом, отвечающим среди прочего за государственные финансы. При короле Георге I, который плохо говорил по-английски и больше интересовался делами не Великобритании, а родного Ганновера, вся полнота власти сосредоточилась в руках кабинета министров (эквивалент правительства) — с 1721 года его возглавлял Роберт Уолпол (1676–1745) из партии вигов. Хотя официально должность премьера появилась только в XIX веке, именно господина Уолпола принято считать первым на позиции, которая тогда официально именовалась Первый лорд казначейства (министр финансов), а в дальнейшем стала связываться с руководителем правительства. То есть почти все последующие премьер-министры параллельно занимали и ее, за нее же зарплату и получали — в начале XX века она составляла £5 тыс. в год, сегодня — около £170 тыс. в год (16 млн руб.). Обязанности премьер-министра Великобритании Должность британского премьера уникальна тем, что подавляющая часть его полномочий основана на неписаных правилах и традициях. Круг его реальных полномочий и обязанностей сегодня таков. Формирование исполнительной власти. Подбирает и назначает членов правительства. Формирует повестку кабинета министров и председательствует на заседаниях, где принимают ключевые государственные решения. Контроль над парламентом. Являясь лидером партии большинства в Палате общин, определяет, какие законопроекты и в каком порядке будут рассматриваться, тем самым направляя законодательный процесс. Отчитывается перед депутатами за действия исполнительной власти. Национальная безопасность. Де-факто является главнокомандующим, принимает ключевые решения о развертывании войск за рубежом. Исключительная прерогатива — решение о применении ядерного оружия. Коммуникация. Представляет Великобританию на международных саммитах, ведет переговоры с мировыми лидерами. Регулярно встречается с монархом, выступает с заявлениями в кризисных ситуациях и разъясняет действия правительства гражданам через СМИ. В 1735 году король Георг II подарил Роберту Уолполу дом по адресу Даунинг-стрит, 10 в центре Лондона, который стал официальной резиденцией премьер-министров, для многих из них — местом жительства. В 1772 году в нем установили знаменитую входную дверь из черного дуба, открыть ее можно только изнутри. Охраняют дом полицейские и коты: в 1920-х даже ввели официальную должность — Главный мышелов правительственной резиденции. Самый известный — Питер III — служил в резиденции более 16 лет при пяти премьер-министрах, с 1947 по 1964 год. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный мышелов резиденции правительства Великобритании с 2011 года — кот Ларри

Фото: Dan Kitwood / Getty Images Главный мышелов резиденции правительства Великобритании с 2011 года — кот Ларри

Фото: Dan Kitwood / Getty Images Роберт Уолпол отвергал титул премьер-министра, считая его оскорбительным — само название, по его мнению, подразумевало чрезмерное возвышение одного человека над другими членами кабинета (слово «премьер» происходит от латинского primarius — «первый по рангу», «главный»). До сих пор на почтовом ящике Даунинг-стрит, 10 выгравировано: «Первый лорд казначейства». Как бы то ни было, сэр Уолпол был премьером рекордные 20 лет и 315 дней: закладывал принципы, на которых до сих пор строится парламентская система, и практиковал политику невмешательства в европейские конфликты, благодаря чему страна сосредоточилась на внутреннем развитии и торговле.

Премьеры-рекордсмены Всего с 1721 по 2024 год во главе правительства Великобритании побывали 58 человек. 13 из них занимали пост по два раза, трое — трижды, а один — либерал Уильям Гладстон (1809–1898) становился премьером четыре раза. Политическая карьера «Великого старика», как называли его современники, охватила почти всю викторианскую эпоху — в последний раз господин Гладстон стал премьером в 82 года, более возрастных англичан на этом посту история не знает — нынешнему премьеру Киру Стармеру в сентябре исполнится 64 года. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самым молодым премьер-министром был 24-летний Уильям Питт-младший (1759–1806). В сумме он занимал пост 18 лет и 343 дня: боролся с финансовым кризисом после войны за независимость США, воевал с наполеоновской Францией и ставил под контроль британского правительства Ост-Индскую компанию, которая к тому моменту де-факто правила Индией. Скончался господин Питт в 46 лет от подагры, алкоголизма и истощения на фоне многолетних стрессов. Всего за 300 лет премьер-министры сменяли друг друга 79 раз, средний срок полномочий — 4 года и 8 месяцев. Причиной ухода, как правило, оказывается отставка — премьера вынуждают уйти его же соратники по партии и кабинету, когда он теряет авторитет, способность эффективно управлять, провести ключевой законопроект или принимает решения, ведущие к финансовому кризису. Последний подобный случай — объявленный Лиз Трасс (род. 1975) «мини-бюджет», вызвавший в экономике хаос. Традиционный, хотя и менее частый в современной истории способ смены власти — поражение на всеобщих выборах или референдуме, когда премьер-министр покидает пост, признавая поражение своей партии. К примеру, так сделал лейборист Гордон Браун (род. 1951) в 2010 году, чтобы не допустить конституционного кризиса. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр вправе оставить свою должность по личным причинам — десять премьеров уходили по состоянию здоровья. Шесть умирали в должности, последним был Генри Джон Темпл (1784–1865) — олицетворение эпохи расцвета Британской империи и концепции агрессивной защиты национальных интересов. Он сыграл решающую роль в формировании антироссийской коалиции во время Крымской войны и закрепил мировое экономическое доминирование страны в ходе «опиумных войн» с Китаем. Единственный премьер-министр, которого сразила пуля,— Спенсер Персеваль (1762–1812). 11 мая 1812 года его застрелил торговец Джон Беллингем. Мотив — личная обида на правительство. Убийца ранее сидел в российской в тюрьме за долги и не смог добиться от британских властей какой-либо компенсации.

Премьер средний Основываясь на биографиях 58 премьеров, «Ъ» составил собирательный портрет главы британского правительства. Это 52-летний уроженец Лондона по имени Уильям, который вырос в богатой семье, окончил Итонский колледж и Оксфордский университет, получил образование в области юриспруденции. До прихода в большую политику работал адвокатом. Член Консервативной партии. Женат, отец четверых детей. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В XVIII–XIX веках премьерами зачастую становились потомственные аристократы — выходцы из Палаты лордов (верхняя палата парламента), которую многие британцы сегодня считают бессмысленным средневековым атавизмом. Последним ее членом, назначенным на должность премьера, был Александр Дуглас-Хьюм (1903–1995): чтобы заступить на пост, в 1963 году он отказался от своего пэрского титула и был переизбран в Палату общин (нижняя палата парламента) как депутат. Итонский колледж — элитная частная школа для мальчиков в Беркшире. Основана Генрихом VI в 1440 году. Выпустила 21 премьер-министра Великобритании. Стоимость обучения — около £63 тыс. в год (6 млн руб.) Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Итонский колледж с 600-летней историей считается «колыбелью премьер-министров» и эталоном закрытого элитного образования

Фото: Christopher Furlong / Getty Images Итонский колледж с 600-летней историей считается «колыбелью премьер-министров» и эталоном закрытого элитного образования

Фото: Christopher Furlong / Getty Images Однако не все премьеры были выходцами из элиты. Например, Дэвида Ллойда Джорджа (1863–1945) часто описывают как первого премьера, достигшего успеха «без денег, без связей и без королевской крови»: он вырос в деревенской глуши Северного Уэльса. Отец, сельский учитель, умер, когда Дэвиду было четыре года, его растил дядя-сапожник. Другой пример — Рамзи Макдональд (1866–1937). Один из основателей Лейбористской партии стал первым в истории премьером из рабочего класса. Родился вне брака в бедной семье: мать была служанкой, отец — батраком. Отец Джона Мейджора (род. 1943) был цирковым артистом, у семьи не было своего жилья, обитали на съемной квартире. Сам Джон не закончил образование, бросил школу в 16 лет и некоторое время жил на пособие по безработице.

От командиров до банкиров 47 премьер-министров родились в Англии, большинство — уроженцы Лондона (19 человек), восемь были шотландцами, двое — ирландцами. За границей родились также двое — Эндрю Бонар Лоу (1858–1923) — в британской колонии Нью-Брансуик (ныне Канада) и Борис Джонсон (род. 1964) — в Нью-Йорке. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Не у всех будущих руководителей правительства путь в большую политику был прямым. К примеру, Артур Уэлсли (1769–1852), более известный как герцог Веллингтон, за 15 лет до назначения прославился разгромом армии Наполеона в битве при Ватерлоо. Бенджамин Дизраэли (1804–1881), во время премьерства которого империя приобрела контрольный пакет акций Суэцкого канала, писал социальные романы. Стэнли Болдуин (1867–1947), руководивший перевооружением страны в 1930-е, управлял семейным металлургическим бизнесом. Артур Чемберлен (1869–1940) шесть лет пытался основать плантацию агавы на Багамах. Риши Сунак (род. 1980), первый британец азиатского происхождения на посту премьера, был инвестиционным банкиром. Женат он на дочери индийского миллиардера, «отца индийской ИТ-отрасли» Нараяны Мурти. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Почти все премьер-министры — семьянины. Холостяками были лишь четверо. Десять женились дважды, и только Борис Джонсон — трижды. В 2021 году он стал первым за последние 200 лет премьером, заключившим брак, находясь на посту. До него это делал Роберт Банкс Дженкинсон (1770–1828). 46 из 58 премьеров обзавелись потомством, при том одним ребенком никогда не ограничивались — большинство многодетны, отцы от трех до восьми детей. Рекордсмен, к примеру,— Герберт Генри Асквит (1852–1928), который в августе 1914 года втянул Британскую империю в Первую мировую войну: у него было десять детей, а у Чарльза Грея (1764–1845), в честь которого назван популярный чай с бергамотом, их было 16. За всю историю Великобритании лишь трижды пост премьера занимала женщина: «железная леди» Маргарет Тэтчер (1925–2013), спасшая британскую экономику от застоя, Тереза Мэй (род. 1956), которая начала процесс выхода Великобритании из Евросоюза, и Лиз Трасс, чье пребывание на Даунинг-стрит, 10 продлилось всего 49 дней Умирали премьер-министры, как правило, в преклонном возрасте. Только 14 человек не дожили до 70 лет. Среди долгожителей — Уинстон Черчилль (1874–1965), умерший в 90 лет от последствий инсульта, а также Гарольд Макмиллан (1894–1986), Александр Дуглас-Хьюм (1903–1995) и Леонард Джеймс Каллагэн (1912–2005) — все скончались на 93-м году жизни. Самый короткоживущий премьер-министр — прапрапрапрапрадед нынешнего короля Великобритании Уильям Кавендиш (1720–1764), он умер в 44 года, как предполагается, от водянки.

Господа либералы и консерваторы Великобританию можно назвать родоначальницей парламентской традиции в ее современном виде. Истоки уходят в VII век, когда в Англии возник витенагемот (с англосаксонского — «собрание мудрых людей»), совещательный орган при короле с участием представителей знати и духовенства. Спустя 1000 лет, в конце XVII века, появились парламентские политические группировки — партии тори и виги. Первые боролись за сохранение сильной королевской власти, вторые требовали ее ограничения и расширения прав парламента. Первоначально названия «тори» и «виги» были оскорбительными прозвищами: тори называли ирландских разбойников (ирл. toraidhe — «разбойник», «беглец»), а вигами — шотландских пресвитериан (шот. whigamore, буквально «погонщики кобыл»). Среди представителей тори были Фредерик Норт (1732–1792), чья жесткая финансовая политика привела к восстанию американских колоний, и Роберт Дженкинсон (1770–1828), чье премьерство ознаменовалось победой Великобритании в наполеоновских войнах. Среди представителей вигов были Томас Пелэм-Холлс (1693–1768), развязавший Семилетнюю войну, и Уильям Петти-Фицморис (1737–1805), в период правления которого страна признала независимость США. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В XIX веке на фоне промышленной революции и борьбы за расширение избирательного права на базе вигов оформилась Либеральная партия, выражавшая интересы промышленной буржуазии, а на базе тори — Консервативная партия. Именно ее членами были большинство премьер-министров (31,3%), среди них — Роберт Пиль, Артур Чемберлен, Уинстон Черчилль, Маргарет Тэтчер и Дэвид Кэмерон. В XX веке при поддержке профсоюзов была основана Лейбористская партия — она сначала называлась «социалистической» и представляла интересы рабочего класса. Постепенно лейбористы вытеснили либералов, сегодня ведущая роль в политике перешла к двухпартийной системе «консерваторы — лейбористы». Среди видных лейбористов — премьер-министры Рамзи Макдональд (1866–1937), чье правительство успешно боролось с Великой депрессией и признало СССР, Джеймс Гарольд Вилсон (1916–1995), при котором были проведены глубокие либеральные преобразования: отмена смертной казни и легализация абортов, и Тони Блэр (род. 1953), к ключевым достижениям которого можно отнести урегулирование многолетнего конфликта в Северной Ирландии (Белфастское соглашение) и рост экономики благодаря инвестициям в образование и медицину.

Андрей Егупец