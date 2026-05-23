Человек с Даунинг-стрит
«Ъ» вывел среднестатистического премьер-министра Великобритании
В начале мая политическое будущее британского премьера Кира Стармера оказалось под вопросом. Лейбористская партия потерпела сокрушительное поражение на местных выборах, после чего десятки парламентариев призвали его оставить пост. Несмотря на растущую критику в обществе и ряд отставок в кабинете, без боя господин Стармер сдаваться не намерен. В ожидании развязки «Ъ» присмотрелся к биографиям его предшественников за 300 лет: откуда и кем они были, чем запомнились на посту и как с него уходили.
Первый по рангу
Предпосылки для появления должности премьер-министра в Великобритании сложились после «Славной революции» 1688 года. Абсолютная монархия сменялась на конституционную — власть короля была ограничена законом в пользу парламента, который усиливался качественно и количественно, становился постоянным институтом, отвечающим среди прочего за государственные финансы.
При короле Георге I, который плохо говорил по-английски и больше интересовался делами не Великобритании, а родного Ганновера, вся полнота власти сосредоточилась в руках кабинета министров (эквивалент правительства) — с 1721 года его возглавлял Роберт Уолпол (1676–1745) из партии вигов.
Хотя официально должность премьера появилась только в XIX веке, именно господина Уолпола принято считать первым на позиции, которая тогда официально именовалась Первый лорд казначейства (министр финансов), а в дальнейшем стала связываться с руководителем правительства. То есть почти все последующие премьер-министры параллельно занимали и ее, за нее же зарплату и получали — в начале XX века она составляла £5 тыс. в год, сегодня — около £170 тыс. в год (16 млн руб.).
Обязанности премьер-министра Великобритании
Должность британского премьера уникальна тем, что подавляющая часть его полномочий основана на неписаных правилах и традициях. Круг его реальных полномочий и обязанностей сегодня таков.
Формирование исполнительной власти. Подбирает и назначает членов правительства. Формирует повестку кабинета министров и председательствует на заседаниях, где принимают ключевые государственные решения.
Контроль над парламентом. Являясь лидером партии большинства в Палате общин, определяет, какие законопроекты и в каком порядке будут рассматриваться, тем самым направляя законодательный процесс. Отчитывается перед депутатами за действия исполнительной власти.
Национальная безопасность. Де-факто является главнокомандующим, принимает ключевые решения о развертывании войск за рубежом. Исключительная прерогатива — решение о применении ядерного оружия.
Коммуникация. Представляет Великобританию на международных саммитах, ведет переговоры с мировыми лидерами. Регулярно встречается с монархом, выступает с заявлениями в кризисных ситуациях и разъясняет действия правительства гражданам через СМИ.
В 1735 году король Георг II подарил Роберту Уолполу дом по адресу Даунинг-стрит, 10 в центре Лондона, который стал официальной резиденцией премьер-министров, для многих из них — местом жительства. В 1772 году в нем установили знаменитую входную дверь из черного дуба, открыть ее можно только изнутри. Охраняют дом полицейские и коты: в 1920-х даже ввели официальную должность — Главный мышелов правительственной резиденции. Самый известный — Питер III — служил в резиденции более 16 лет при пяти премьер-министрах, с 1947 по 1964 год.
Главный мышелов резиденции правительства Великобритании с 2011 года — кот Ларри
Роберт Уолпол отвергал титул премьер-министра, считая его оскорбительным — само название, по его мнению, подразумевало чрезмерное возвышение одного человека над другими членами кабинета (слово «премьер» происходит от латинского primarius — «первый по рангу», «главный»). До сих пор на почтовом ящике Даунинг-стрит, 10 выгравировано: «Первый лорд казначейства». Как бы то ни было, сэр Уолпол был премьером рекордные 20 лет и 315 дней: закладывал принципы, на которых до сих пор строится парламентская система, и практиковал политику невмешательства в европейские конфликты, благодаря чему страна сосредоточилась на внутреннем развитии и торговле.
Премьеры-рекордсмены
Всего с 1721 по 2024 год во главе правительства Великобритании побывали 58 человек. 13 из них занимали пост по два раза, трое — трижды, а один — либерал Уильям Гладстон (1809–1898) становился премьером четыре раза. Политическая карьера «Великого старика», как называли его современники, охватила почти всю викторианскую эпоху — в последний раз господин Гладстон стал премьером в 82 года, более возрастных англичан на этом посту история не знает — нынешнему премьеру Киру Стармеру в сентябре исполнится 64 года.
Самым молодым премьер-министром был 24-летний Уильям Питт-младший (1759–1806). В сумме он занимал пост 18 лет и 343 дня: боролся с финансовым кризисом после войны за независимость США, воевал с наполеоновской Францией и ставил под контроль британского правительства Ост-Индскую компанию, которая к тому моменту де-факто правила Индией. Скончался господин Питт в 46 лет от подагры, алкоголизма и истощения на фоне многолетних стрессов.
Всего за 300 лет премьер-министры сменяли друг друга 79 раз, средний срок полномочий — 4 года и 8 месяцев. Причиной ухода, как правило, оказывается отставка — премьера вынуждают уйти его же соратники по партии и кабинету, когда он теряет авторитет, способность эффективно управлять, провести ключевой законопроект или принимает решения, ведущие к финансовому кризису. Последний подобный случай — объявленный Лиз Трасс (род. 1975) «мини-бюджет», вызвавший в экономике хаос.
Традиционный, хотя и менее частый в современной истории способ смены власти — поражение на всеобщих выборах или референдуме, когда премьер-министр покидает пост, признавая поражение своей партии. К примеру, так сделал лейборист Гордон Браун (род. 1951) в 2010 году, чтобы не допустить конституционного кризиса.
Премьер-министр вправе оставить свою должность по личным причинам — десять премьеров уходили по состоянию здоровья. Шесть умирали в должности, последним был Генри Джон Темпл (1784–1865) — олицетворение эпохи расцвета Британской империи и концепции агрессивной защиты национальных интересов. Он сыграл решающую роль в формировании антироссийской коалиции во время Крымской войны и закрепил мировое экономическое доминирование страны в ходе «опиумных войн» с Китаем.
Единственный премьер-министр, которого сразила пуля,— Спенсер Персеваль (1762–1812). 11 мая 1812 года его застрелил торговец Джон Беллингем. Мотив — личная обида на правительство. Убийца ранее сидел в российской в тюрьме за долги и не смог добиться от британских властей какой-либо компенсации.
Премьер средний
Основываясь на биографиях 58 премьеров, «Ъ» составил собирательный портрет главы британского правительства.
Это 52-летний уроженец Лондона по имени Уильям, который вырос в богатой семье, окончил Итонский колледж и Оксфордский университет, получил образование в области юриспруденции. До прихода в большую политику работал адвокатом. Член Консервативной партии. Женат, отец четверых детей.
В XVIII–XIX веках премьерами зачастую становились потомственные аристократы — выходцы из Палаты лордов (верхняя палата парламента), которую многие британцы сегодня считают бессмысленным средневековым атавизмом. Последним ее членом, назначенным на должность премьера, был Александр Дуглас-Хьюм (1903–1995): чтобы заступить на пост, в 1963 году он отказался от своего пэрского титула и был переизбран в Палату общин (нижняя палата парламента) как депутат.
Итонский колледж — элитная частная школа для мальчиков в Беркшире. Основана Генрихом VI в 1440 году. Выпустила 21 премьер-министра Великобритании. Стоимость обучения — около £63 тыс. в год (6 млн руб.)
Итонский колледж с 600-летней историей считается «колыбелью премьер-министров» и эталоном закрытого элитного образования
Однако не все премьеры были выходцами из элиты. Например, Дэвида Ллойда Джорджа (1863–1945) часто описывают как первого премьера, достигшего успеха «без денег, без связей и без королевской крови»: он вырос в деревенской глуши Северного Уэльса. Отец, сельский учитель, умер, когда Дэвиду было четыре года, его растил дядя-сапожник. Другой пример — Рамзи Макдональд (1866–1937). Один из основателей Лейбористской партии стал первым в истории премьером из рабочего класса. Родился вне брака в бедной семье: мать была служанкой, отец — батраком. Отец Джона Мейджора (род. 1943) был цирковым артистом, у семьи не было своего жилья, обитали на съемной квартире. Сам Джон не закончил образование, бросил школу в 16 лет и некоторое время жил на пособие по безработице.
От командиров до банкиров
47 премьер-министров родились в Англии, большинство — уроженцы Лондона (19 человек), восемь были шотландцами, двое — ирландцами. За границей родились также двое — Эндрю Бонар Лоу (1858–1923) — в британской колонии Нью-Брансуик (ныне Канада) и Борис Джонсон (род. 1964) — в Нью-Йорке.
Не у всех будущих руководителей правительства путь в большую политику был прямым. К примеру, Артур Уэлсли (1769–1852), более известный как герцог Веллингтон, за 15 лет до назначения прославился разгромом армии Наполеона в битве при Ватерлоо. Бенджамин Дизраэли (1804–1881), во время премьерства которого империя приобрела контрольный пакет акций Суэцкого канала, писал социальные романы. Стэнли Болдуин (1867–1947), руководивший перевооружением страны в 1930-е, управлял семейным металлургическим бизнесом. Артур Чемберлен (1869–1940) шесть лет пытался основать плантацию агавы на Багамах. Риши Сунак (род. 1980), первый британец азиатского происхождения на посту премьера, был инвестиционным банкиром. Женат он на дочери индийского миллиардера, «отца индийской ИТ-отрасли» Нараяны Мурти.
Почти все премьер-министры — семьянины. Холостяками были лишь четверо. Десять женились дважды, и только Борис Джонсон — трижды. В 2021 году он стал первым за последние 200 лет премьером, заключившим брак, находясь на посту. До него это делал Роберт Банкс Дженкинсон (1770–1828).
46 из 58 премьеров обзавелись потомством, при том одним ребенком никогда не ограничивались — большинство многодетны, отцы от трех до восьми детей. Рекордсмен, к примеру,— Герберт Генри Асквит (1852–1928), который в августе 1914 года втянул Британскую империю в Первую мировую войну: у него было десять детей, а у Чарльза Грея (1764–1845), в честь которого назван популярный чай с бергамотом, их было 16.
За всю историю Великобритании лишь трижды пост премьера занимала женщина: «железная леди» Маргарет Тэтчер (1925–2013), спасшая британскую экономику от застоя, Тереза Мэй (род. 1956), которая начала процесс выхода Великобритании из Евросоюза, и Лиз Трасс, чье пребывание на Даунинг-стрит, 10 продлилось всего 49 дней
Умирали премьер-министры, как правило, в преклонном возрасте. Только 14 человек не дожили до 70 лет. Среди долгожителей — Уинстон Черчилль (1874–1965), умерший в 90 лет от последствий инсульта, а также Гарольд Макмиллан (1894–1986), Александр Дуглас-Хьюм (1903–1995) и Леонард Джеймс Каллагэн (1912–2005) — все скончались на 93-м году жизни. Самый короткоживущий премьер-министр — прапрапрапрапрадед нынешнего короля Великобритании Уильям Кавендиш (1720–1764), он умер в 44 года, как предполагается, от водянки.
Господа либералы и консерваторы
Великобританию можно назвать родоначальницей парламентской традиции в ее современном виде. Истоки уходят в VII век, когда в Англии возник витенагемот (с англосаксонского — «собрание мудрых людей»), совещательный орган при короле с участием представителей знати и духовенства. Спустя 1000 лет, в конце XVII века, появились парламентские политические группировки — партии тори и виги. Первые боролись за сохранение сильной королевской власти, вторые требовали ее ограничения и расширения прав парламента.
Первоначально названия «тори» и «виги» были оскорбительными прозвищами: тори называли ирландских разбойников (ирл. toraidhe — «разбойник», «беглец»), а вигами — шотландских пресвитериан (шот. whigamore, буквально «погонщики кобыл»).
Среди представителей тори были Фредерик Норт (1732–1792), чья жесткая финансовая политика привела к восстанию американских колоний, и Роберт Дженкинсон (1770–1828), чье премьерство ознаменовалось победой Великобритании в наполеоновских войнах. Среди представителей вигов были Томас Пелэм-Холлс (1693–1768), развязавший Семилетнюю войну, и Уильям Петти-Фицморис (1737–1805), в период правления которого страна признала независимость США.
В XIX веке на фоне промышленной революции и борьбы за расширение избирательного права на базе вигов оформилась Либеральная партия, выражавшая интересы промышленной буржуазии, а на базе тори — Консервативная партия.
Именно ее членами были большинство премьер-министров (31,3%), среди них — Роберт Пиль, Артур Чемберлен, Уинстон Черчилль, Маргарет Тэтчер и Дэвид Кэмерон.
В XX веке при поддержке профсоюзов была основана Лейбористская партия — она сначала называлась «социалистической» и представляла интересы рабочего класса. Постепенно лейбористы вытеснили либералов, сегодня ведущая роль в политике перешла к двухпартийной системе «консерваторы — лейбористы».
Среди видных лейбористов — премьер-министры Рамзи Макдональд (1866–1937), чье правительство успешно боролось с Великой депрессией и признало СССР, Джеймс Гарольд Вилсон (1916–1995), при котором были проведены глубокие либеральные преобразования: отмена смертной казни и легализация абортов, и Тони Блэр (род. 1953), к ключевым достижениям которого можно отнести урегулирование многолетнего конфликта в Северной Ирландии (Белфастское соглашение) и рост экономики благодаря инвестициям в образование и медицину.