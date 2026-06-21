Ислам Махачев вложил более 50 млн рублей в спортивный проект в Дагестане

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев инвестировал более 50 млн руб. в строительство падел-центра в Дагестане. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По словам Махачева, общий объем вложений в проект составил около 60 млн руб. Средства были направлены на строительство кортов и создание необходимой спортивной инфраструктуры. В настоящее время объект уже введен в эксплуатацию и принимает посетителей.

Спортсмен отметил, что рассматривает возможность дальнейшего развития проекта. По его словам, интерес к формату уже проявили потенциальные партнеры из Узбекистана и Объединенных Арабских Эмиратов, которые интересуются приобретением франшизы.

Падел считается одним из самых быстрорастущих видов спорта в мире. Игра сочетает элементы большого тенниса и сквоша и в последние годы активно набирает популярность как в Европе, так и на Ближнем Востоке.

Махачев не исключил, что в будущем сеть спортивных объектов может появиться и за пределами Дагестана. При этом конкретные сроки реализации новых проектов пока не называются.

Ранее чемпион UFC заявлял о готовности работать в органах власти Дагестана. Однако тогда спортсмен уточнил, что видит себя скорее в сфере строительства и развития инфраструктуры, чем в экономическом блоке регионального правительства.

Валерий Климов